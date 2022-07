Beyoncé demandent à ses fans de démissionner…Et ils le font tous

Beyoncé provoque une vague de démissions aux États-Unis

La star Américaine fait trembler les entreprises avec son dernier single qui vante les bienfaits de la démission.

Après la sortie de son dernier single « Break my soul », qui vante les biens faits de la démission, les États-Unis ont enregistré une avalanche de démission. Dans ce single Beyoncé lance un vaste appel à la démission, au profit de l’épanouissement personnel. Les fans de la Queen B ont pris ces paroles au pied de la lettre et se sont appropriés cette chanson.

Il pleut des lettres de démissions

Vianna, âgé de 22 ans, a quitté son poste d’agent de sécurité de nuit. Le single de Beyoncé lui a redonné confiance en elle : « Je me suis sentie pleine d’énergie quand j’ai écouté Break My Soul pour la première fois, Je ne serai plus obligée de vivre ma vie quand le soleil est couché. » À-t-elle confié dans un magazine.

Quant à Gisèle, la décision a été plus immédiate. Elle affirme qu’après avoir écouté cette chanson, elle a été envahit par une forte envie de ne plus retourner au boulot le lendemain. La jeune femme explique que Beyoncé aurait réveillé quelque chose en elle…

Avant le come-back de Beyoncé, Katt, 30 ans, était associé senior pour une entreprise du top 500 des business américains qui affichent le plus haut chiffre d’affaires. Elle raconte être fatiguée et malheureuse pour avoir fait du sur-place depuis un certain temps dans l’entreprise qui l’employait.

Le phénomène de démission aux États-Unis ne touche pas que les jeunes actifs en emploi précaire.

Alors entendre Beyoncé lui dire me dire de laisser tomber pour vivre plus authentiquement, était comme une délivrance. Katt a donc rédigé sa lettre de démission et l’a envoyée. »

Plusieurs fans voient en « Break my soul » un hymne à la « grande démission », d’après le nom donné à la vague de démission qui a suivi la pandémie de Covid-19, au printemps 2021. 47 millions d’Américains ont quitté leur emploi l’année dernière, et...lire la suite ici