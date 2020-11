C’est la Pennsylvanie qui a officiellement donné la présidence au Parti démocrate, alors qu’il avait déjà obtenu la majorité à la Chambre des représentants et que la course au Sénat demeure serrée, chaque camp en étant toujours à 48 sièges. Un peu après midi, il a aussi été annoncé que le démocrate avait remporté l’État du Nevada et ses six votes au collège électoral, portant son total provisoire à 290. Joe Biden devient ainsi le 46e Président des Etats-Unis d’Amérique.