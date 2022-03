Bignona-Gamou du Fogny : vœux du khalife et sollicitations du maire

La 12ème du Gamou général du Fogny (entité géographique et socioéconomique du département de Bignona) a eu lieu ce Vendredi à Sindian. La cérémonie officielle présidée par le Sous-préfet a été l’occasion pour les uns et les autres de s’adresser aux fidèles mais aussi d’aborder des questions qui intéressent la vie des communautés qui composent le Fogny. Ainsi, prenant la parole au nom du Khalife Fodé Mansany Diédhiou, pour lire le discours d’usage, Abdoulaye Touré a évoqué le vœu du marabout de voir la paix régner à nouveau en Casamance plus particulièrement dans le nord du département de Bignona qui correspond au Fogny.

Dans le même sillage, le khalife du Fogny invite les autorités à discuter avec les parties prenantes pour un retour au bercail sans peur des réfugiés établis en Gambie. Sur le plan économique, le marabout invite l’Etat à continuer les efforts entrepris.

Au nom des populations et de ses collègues élus locaux des communes polarisées par le Fogny, le Maire de Sindian a, lui aussi, sollicité encore une fois le soutien de l’Etat non seulement pour la réussite de ce grand événement religieux qui regroupe chaque année des milliers de personnes mais Ansoumana Sané a tendu la main à l’Etat afin qu’il aide le Fogny à se relever après tant d’années de souffrance liée au conflit casamançais.

Le maire de Sindian qui tient beaucoup à la finition de la grande mosquée du Fogny en construction depuis des années sans être terminée, invite le chef de l’Etat à y mettre sa main pour que l’édifice soit vite terminé non sans rappeler les contributions remarquables des personnalités comme le Ministres de la culture Abdoulaye Diop, le Directeur du centre des œuvres universitaires et sociales (CROUS) de Ziguinchor Moustapha Lo Diatta mais aussi récemment une grande aide financière et matériel du DG de AIBD Doudou Ka sans oublier ce que lui-même, en tant fils du Fogny, a fait.

Mais il invite aussi tous à faire en sorte que le projet de construction de la maison des hôtes religieux initié par le khalife se réalise très rapidement.

Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, Ansou Sané a renouvelé son encouragement à l’égard de l’Etat sur le projet de réalisation de la route Bignona-Sindian-Djibidione comme annoncé par le chef de l’Etat à l’occasion de son adresse à la nation le 31 Décembre dernier. Le maire de Sindian par ailleurs secrétaire Général de Limak AIBD Summa invite l’Etat à accélérer le processus pour soulager la souffrance des populations du Fogny et amorcer une nouvelle ère économique dans cette partie du département de Bignona où toute action de développement est plombée par son enclavement endémique.

Ansou Sané qui suit personnellement le dossier était heureux d’annoncer la signature entre le ministère de l’économie et celui des transports terrestres, de l’accord de financement du programme spécial de désenclavement dans lequel la construction de la boucle du Fogny est inscrite. Il a par ailleurs encouragé les programmes d’électrification rurale et d’adduction d’eau en cours dans cette zone du Fogny

Le sous-préfet de Sindian, Mamadou Diouf qui a représenté le Ministre de l’intérieur à cette cérémonie a rassuré les populations du Fogny notamment sur la construction de la route Bignona Sindian. Il a par ailleurs invité les fidèles venus de partout du Sénégal et d’ailleurs à plus de solidarité à l’égard de l’Etat afin qu’il puisse poursuivre ses projets dans la plus grande sérénité au profit des populations du Sénégal

L.BADIANE pour xibaaru