Bignona : L’armée communie avec la population avant la fête patronale

Le 25ème bataillon de reconnaissance et d’appui (BRA) basé au camp militaire Lieutenant Landing Mancadiang de Bignona tient sa deuxième fête patronale le week-end prochain. A une semaine de l’événement proprement dit, une randonnée pédestre a été organisée samedi.

Invitée, la population de Bignona a répondu massivement à l’appel de l’armée malgré les restrictions imposées par celle-ci à cause du Covid. Ainsi, sur une distance de plusieurs kilomètres, hommes de tenue et civils ont sympathisé durant tout le parcours.

Pour le Lt. Colonel Mamadou Diagne Ndoye, commandant de la place d’armes de Bignona, cette mobilisation de la population et de l’administration autour de l’armée est réconfortant mais aussi leur rappel leur rôle de service public et de protection des personnes, de leurs biens ainsi que sa contribution au développement socioéconomique du pays.

L’adjoint au Préfet de Bignona, Mohamed El Amine Ndoye, qui a présidé et participé à cette activité sportive a salué le rôle important que jouent les forces de défense et de sécurité de manière générale et la place d’armes de Bignona, en particulier, dans la préservation du climat de paix de paix et son rôle dans l’accompagnement des autorités pour un département stable aussi bien sur le plan social et économique.

La fête patronale dite « ESSAMAYE » est prévue le samedi prochain avec plusieurs autres activités au programme, nous y reviendrons

L.BADIANE pour Xibaaru