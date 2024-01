Bignona : Le festival de Niamone s’agrandit

La dimension économique du festival culturel de la commune de Niamone n’est plus à prouver. C’est l’orientation que son maire, l’Honorable Haut conseiller Atab Badji avait donné dès la première édition de ce rendez-vous culturel adossé à l’entreprenariat dont la 2ème édition s’est tenue il y a quelques jours.

En effet, après avoir réussi la première édition, la maire de Niamone a voulu partir des objectifs de départ à savoir la revitalisation de la culture casamamçaise notamment celle du peuple Baïnouck, communauté importante dans cette collectivité, pour asseoir une cohésion des villages afin de relever ensemble les défis du développement.

Et pour Atab Badji, l’émergence de sa commune doit reposer sur l’agriculture vu le potentiel forestier, foncier et humain que regorge sa collectivité territoriale. Il a alors lancé, dans la foulée, un programme agricole appelé « un village une vallée et une ASC un champ qui a été expérimentée dans cette saison hivernale 2023-2024 et les résultats sont très satisfaisants. Mieux, pour accompagner cette dynamique, il misé sur le financement des activités des cette et des femmes et avait promis au moins 20 millions pour un départ.

Mais cet objectif a été dépassé puisque finalement ; c’est 25 millions qui ont été mobilisés. Dix millions pour les jeunes sont la contribution de la commune de Sandiara (Mbour) avec laquelle sa collectivité est en partenariat avec une convention signée en 2023. Cette convention de partenariat englobe des investissements sur le plan agricole mais aussi sur le plan industriel, du commerce entre autres. Et le maire de Sandiara, Dr Sérigne Gueye Diop a promis d’accompagner Niamone pour la réalisation de ces grands projets.

A côté des 10 millions de Sandiara, Niamone a reçu 15 millions venant du ministre de la microfinance Victorine Ndeye, qui avait promis lors d’une tournée dans cette commune, i y a quelques mois, d’accompagner les femmes par un financement venant de son ministère et elle a tenu sa promesse à la grande satisfaction du maire de Niamone. Atab Badji a invité les jeunes à croire en ses projets et d’être convaincus qu’ils peuvent rester dans leur terroir et réussir comme ceux qui ont migré vers d’autres contrées du monde.

Il faut noter que dire ce festival a été le lieu de l’expression diversifiée de la culture de la sous-région ouest-africaine. Des troupes sont venues des localités de la région de Ziguinchor et au-delà, de certaines localités du pays et de la guinée Bissau. Différentes ethnies ont également pris part à ce festival qui grandi plus vite que prévu et c’est pour cette raison que le maire a invité le ministère de la culture à s’en saisir pour lui donner le cachet qu’il mérite.

Mais la présence du directeur du patrimoine au ministère de la culture, représentant le Ministre et les correspondances qui ont eu à cet effet avec le Ministre Aliou Sow rassurent le maire de Niamone

L.BADIANE pour Xibaaru