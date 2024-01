​Offres de crédits frauduleuses : Le ministre des Finances sonne l’alerte (document)

Le ministère des Finances et du Budget attire l’attention du public sur une collecte frauduleuse de crédit. L’entité dirigée par Mamadou Moustapha Bâ porte à la connaissance du public que les structures dénommées « Ouest Crédit » et « SénéPrêt », à travers des applications téléchargeables sur « Play store » et « Apple store », proposent illégalement, des opérations de collecte d’épargne et d’octroi de crédit.

Dans un communiqué rendu public mardi, le ministère souligne que « ces pratiques, devenues virales sur les réseaux sociaux, sont source d’arnaques auprès des populations. »