Bignona : Le Forum Civil et Oxfam pour une justice fiscale dans les communes

Pour une justice fiscale dans les collectivités territoriales, des comités dédiés sont installés à Djibidione et dans d’autres communes du pays. Cependant, il faut outiller les membres de ces organes pour une efficience dans leur mission d’accompagnement à la mobilisation des ressources et du suivi du budget et c’est à cet exercice que s’est livré le forum civil de Bignona et son partenaire OXFAM dans cette collectivité du département de Bignona avec plusieurs défis à relever.

D’abord le fait que le département de Bignona, comme plusieurs localités de la région de Ziguinchor, est resté de longues années sans personne n’ose évoquer avec les populations la question du versement de taxe. L’autre défi et qui est un peu lié au premier, c’est qu’ici, les citoyens pensent que c’est la collectivité qui a le devoir de trouver des ressources pour s’occuper des préoccupations des populations donc l’aspect de la contribution citoyenne est presque méconnu. Il faut alors monter et convaincre les populations qu’elles doivent participer au développement de leur collectivité à travers le versement de l’effort fiscale

Leur capacité renforcée dans le domaine et suffisamment sensibilisés, les membres du comité territorial pour la justice sociale de Djibidione ont compris les enjeux et se sont engagés à jouer leur partition

Cependant, il faut d’abord faire le diagnostic des offres fiscales disponibles dans la collectivité et voir ensuite les contraintes et risques avant d’élaborer un plan de mobilisation des ressources.

A rappeler que depuis 2018, le forum civil et ses partenaires travaillent avec la collectivité de Djibidione sur ces questions de bonne gouvernance ou de fiscalités locale avec des résultats encourageants.

Mamadou Lamine Badiane correspondant Xibaaru à Bignona