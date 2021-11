Bignona : le gamou annuel d’El Hadji Fansou Bodian aura lieu le…

Le gamou annuel qu’organise le Marabout El Hadji Fansou Bodian guide religieux de Bignona est prévu le 7 Janvier 2022. Cet événement religieux qui regroupe de milliers de personnes n’a pas été organisé en 2020 et en 2021 à cause de la pandémie du covid 19. C’est pour cette raison que l’on craint une ruée des talibés pour l’édition à venir puisque les fidèles sont restés deux ans sans contact avec leur guide religieux. Voilà pourquoi le Préfet de Bignona a voulu prendre les devants pour éviter tout manquement dans l’organisation.

Le préfet a réuni son comité départemental de développement ce jeudi pour statuer sur les préparatifs de l’événement. De la préparation du site à la prise en charge des pèlerins en passant par la santé, l’électricité, l’approvisionnement en eau ou encore la sécurité entre autres, rien n’a été négligé. Le gamou se prépare dans un contexte où le covid est encore présent dans notre pays même si la tendance est rassurante mais le Préfet de Bignona se veut prévoyant, « toutes les mesures seront prises sans tenir compte d’une quelconque baisse des cas de covid » a indiqué le Préfet qui ajoute « le coronavirus à l’habitude de nous jouer des tours donc il faut se préparer en conséquence »

Le comité de pilotage invite alors tous à s’associer à lui pour réussir le pari notamment les fils et filles du département de Bignona particulièrement qui ne doivent pas attendre qu’on les invite à contribuer ou non. Mais pour le marabout El Hadji Fansou Bodian, aucun sacrifice ne sera de trop pour ce qu’il représente pour l’islam et pour la région de Ziguinchor et dans la sous-région

L.BADIANE pour xibaaru.sn