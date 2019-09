Bignona : Le Maire envoie la DER chez les femmes et encadre les mécaniciens

Après les avoir aider à se former ou à renforcer leur capacité dans le domaine où ils évoluent, les Maire de Bignona poursuit son accompagnement aux femmes et aux mécaniciens de sa ville. En effet, les mécaniciens ont reçu leurs attestations de formation et les femmes vont bénéficier de 50 millions de la délégation à l’entreprenariat rapide (DER)

Décidément, le Maire de Bignona ne se retient plus dans sa volonté affichée de rendre autonomes les groupes socioprofessionnels de sa commune. En effet, au mois de Mai dernier, les mécaniciens et les femmes ont reçu une formation sur l’utilisation de l’appareil diagnostic pour les premiers-cités. Trois mois après ils reçoivent leurs attestations des mains de Mamadou Lamine Keita

Les bénéficiaires s’en réjouissent et remercient l’édile de Bignona pour cette accompagnement de taille qui leur permettra dès lors de pouvoir diagnostiquer et réparer toute sorte de véhicule.

Le Maire de Bignona, avec l’appui de la direction de l’artisanat, avait fait venir des formatrices à Bignona qui ont capacité les femmes sur la transformation des fruits et céréales, en teinture et fabrication de savon et eau de javel. A la fin de cette formation, le réseau des femmes de Bignona ont lancé un appel au Maire afin qu’il les aide à accéder au financement notamment de la DER. Une sollicitation satisfaite car le Délégué à l’entreprenariat rapide est venu à Bignona Jeudi et a annoncé une enveloppe de 50 millions destinée au financement des projets des femmes de Bignona, tout cela pour un objectif bien déterminé, rendre autonomes les femmes en augmentant leurs revenus.

Le Maire de Bignona s’est engagé à faire venir d’autres formateurs pour renforcer la capacité des autres corps de métiers déclarés à la chambre des métiers

L.BADIANE pour xibaaru.sn