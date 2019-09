Bignona : Le mouvement « action » en action au village de reclassement social de Teubi

Gagnées par l’incertitude et le stress à cause de leur situation sociale, les populations du village de reclassement social de Teubi retrouvent en fin le sourire et cela grâce au mouvement action du Professeur Daouda Ndiaye qui leur a apporté une aide qui répond à leur besoin (riz, huile, eau de javel et des vêtements). Les bénéficiaires n’en revenaient pas car ils avaient perdu tout espoir d’avoir de l’aide surtout en cette période hivernale où ils ont toujours des difficultés pour nourrir leurs familles. Le chef de village qui a porté la parole de ses administrés a remercié vivement le mouvement action et a souhaité d’autres actions en leur faveur.

Le mouvement action Bignona ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, ses membres envisagent de répéter ce genre d’actions dans le domaine de l’éducation, la santé ou encore dans l’accompagnement des femmes.

Avec ce don du mouvement action, les habitants du village de reclassement social de Teubi peuvent maintenant dormir à poings fermé en espérant que cette chaine de solidarité ne s’interrompra jamais

L.BADIANE pour xibaaru.sn