Bignona : Le Ministère de l’eau fait redémarrer le forage de Kagnarou

L’eau coule à nouveau au forage du village de Kagnarou après de long mois sans qu’une seule goutte d’eau ne sorte du robinet, une situation difficile à laquelle les habitants de la localité ont dû faire face pendant au moins six mois. Ils se sont alors retournés vers les puits pour leurs besoins domestiques et pour abreuver le bétail. Depuis lors, le village s’est organisé pour porter le plaidoyer auprès de qui de droit et le résultat est satisfaisant.

En effet, le ministre de l’eau et de l’assainissement a accédé à leur requête et a mis à la disposition du village une pompe toute neuve pour remplacer celle qui a causé le disfonctionnement du système de distribution de l’eau. La pièce a été réceptionnée par le service régional de l’hydraulique de Ziguinchor et installée avec succès. Une grosse épine donc qui vient d’être enlevée de ce village de 3 mille âmes. Et c’est la joie dans tout le village. Les populations ont alors exprimé toute leur reconnaissance au ministre Serigne Mbaye Thiam et tous ses services qui ont contribué au dénouement de ce problème qui a duré comme une éternité pour les usagers

Conscientes de l’importance d’avoir l’eau du forage, les habitants du village accordent une grande attention à la bonne gestion et à l’entretien du matériel. Maintenant que l’eau est revenue, les populations de Kagnarou vont pouvoir mener plusieurs activités comme le maraîchage ou encore l’élevage qui ont battu de l’aile durant la période de la panne du forage

L.Badiane pour Xibaaru