Bignona-emploi : Le Préfet montre aux associations de jeunesse la voie à suivre

La zone 10 de l’ODCAV de Bignona a joué ses finales au cours des journées organisées dans le village de Balandine dans la commune de Suelle. Mais au-delà des activités purement sportives, il a été question de réfléchir sur l’emploi des jeunes et le développement de la zone, une option soutenue par le parrain. L’inspecteur du trésor, payeur de Matam. Oumar Seck, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a indiqué que le sports notamment le navétane devrait être un prétexte pour se réunir et discuter des questions de développement, c’est-à-dire comment aider la zone à décoller mais aussi comment réussir à enrôler le maximum de jeunes dans le marché de l’emploi donc parler de l’essentiel.

Et l’essentiel pour le préfet de Bignona c’est d’orienter, de conseiller et d’accompagner les jeunes à travers les outils mis en place par l’Etat comme le 3FPT entre autres. Magatte Diouck qui est allé à Balandine pour faire acte de présence à cette finale, y est parti avec donc un message pour les jeunes. Dans un discours plein d’espoir le Préfet à rassurer quant à son engagement à accompagner les jeunes d’abord vers la formation et vers l’emploi. Pour cela, il estime qu’il y a un environnement favorable dans le département de Bignona avec les nombreuses potentialités et la présence de plusieurs centres de formation mais aussi du lycée technique agricole et de l’institut supérieur d’enseignement professionnel (ISEP).

Les jeunes sont alors invités à se formaliser et à se rapprocher davantage des autorités et des structures d’accompagnement afin d’avoir les informations qui leur permettent de faire les bons choix

L.Badiane pour Xibaaru