UCAD : Le personnel administratif décrète 48h de grève

Le personnel administratif technique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) n’entend pas lâcher du lest. En assemblée général ce lundi matin, ils ont décidé de décréter encore deux jours de grève, à la veille de leur rencontre avec le nouveau ministre de l’enseignement supérieur et de la Recherche. Ces travailleurs qui sont dévoués face à leur cause, continuent de réclamer la matérialisation de leurs revendications : « nous avons décrété 48h encore pour marquer notre mécontentement général. Et demain au sortir des négociations, si le ministre accède à nos revendications tant mieux, on lève le mot d’ordre. S’il tergiverse ou bien propose autre chose différente de ce que nous attendons, le mercredi, on reviendra pour faire monter la tension d’un cran », prévient Cheikh Samb, chargé de communication des travailleurs.

Tous en brassard rouge ce lundi matin, ces travailleurs, selon Sud Quotidien, pointent du doigt la responsabilité du ministre sortant Cheikh Oumar Hanne, qui selon eux est à l’origine de tous ces dysfonctionnements, fustige le chargé de communication de l’intersyndical du personnel administratif technique de l’Ucad : « le problème principal, c’est Cheikh Oumar Hanne, le ministre de l’enseignement supérieur sortant. C’est lui qui n’a pas joué franc jeu. C’est lui qui joué au dilatoire. C’est lui qui méconnaissait royalement les directives du président de la République. (…) Parce que le président a augmenté de façon volontaire les salaires des travailleurs. Et nous nous sommes des travailleurs de l’Etat. »