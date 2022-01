Bignona : Le SUTSAS dévoile « le deal » des maires sur le fonds de dotation pour la santé

Les blouses blanches membres du syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action sociale (SUTSAS) et l’alliance « And Gueusseum » de Bignona ont déploré le jeu de certaines collectivités territoriales du district sanitaire de Bignona.

En effet, la plupart d’entre elles ne se sont pas acquittées correctement du versement des fonds de dotation destinés à la santé. Depuis 2015 pour la grande majorité et bien avant pour la commune de Bignona, les fonds de dotation n’ont pas été libérés régulièrement en dehors de la commune de Sindian qui a été au rendez-vous chaque année.

Les autres n’ont plus donné depuis 2019 et pour la commune de Bignona, ça évolue en dents de scie. Une situation que déplorent les syndicalistes qui rappellent aux collectivités locales leurs rôle et invitent l’Etat à faire un audit sur la question et amener les communes à s’acquitter correctement du versement de la totalité et de façon régulière des fonds de dotation destinés à la santé.

Concernant le paiement des factures d’électricité, d’eau, et d’internet, les collectivités territoriales du district sanitaire de Bignona ne sont pas de bons élèves. C’est seulement la commune de Bignona qui paie régulièrement les factures de courant et d’eau, les autres sont encore à la traîne selon les blouses blanches.

