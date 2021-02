Bignona : Pastef exige la libération des manifestants arrêtés

Cela fait plus d’une semaine que des militants et sympathisants du PASTEF sont arrêtés et déférés à Ziguinchor suite à leur participation à la manifestation tenue le mardi 9 Février en soutien au leader des patriotes. De quinze au départ, sept ont été libérés Vendredi et les huit autres sont encore en détention, ce que les partisans d’Ousmane Sonko jugent arbitraire donc illégale.

Mais pour eux, cela témoigne du niveau et de l’état d’esprit de ceux qui dirigent le Sénégal qui, selon toujours ces patriotes, veulent installer « une dictature » dans ce pays. Ils se sont alors adressés à la presse pour demander aux sénégalais de ne jamais accepter cela, il y va de l’avenir du pays et de sa démocratie ont-ils dit…

Voici leur déclaration

L. Badiane Journaliste