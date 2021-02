Bignona: reprise des chantiers abandonnés par Serigne Mbaye Thiam

Le 5 Février 2016, Serigne Mbaye Thiam alors ministre de l’éducation nationale posait la première pierre de la construction de certains collèges dits « matching » dans la région de Ziguinchor dont celui de Tenghori transgambienne et de Médjédje à Bignona.

Deux semaines après, le directeur de l’enseignement moyen secondaire général accompagné du directeur des constructions scolaires ont suivi les pas du ministre de l’éducation de l’époque dans le cadre de la mobilisation communautaire autour de ces établissement.

La durée des travaux était 6 mois car ces collèges de Bignona devaient être fonctionnels l’année scolaire suivante c’est à dire 2016-2017.

La construction avait bien démarré mais au fur et à mesure on a noté une lenteur et à un certains niveau, les travaux se sont arrêtés. Personnes dans le département de Bignona ne savait pourquoi ni où se trouvait le blocage. Depuis lors, rien, le site est redevenu même une savane et les acteurs avaient perdu tout espoir. Heureusement depuis quelques semaines, les travaux ont repris au CEM de Tenghori avec une vitesse d’exécution encourageante.

Espérons que cette fois est la bonne car le quartier Tenghori a subi un préjudice depuis tout ce temps et des élèves faisaient des kilomètres pour se rendre à l’école faute de collège de à proximité de zone d’habitation car le seul CEM de Tenghori transgambienne (le premier) ne pouvait plus contenir tous les élèves issus des quatre écoles élémentaires de ce quartier très populaire.