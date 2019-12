Pour magnifier le partenariat entre le département de Bignona et celui de la Savoie, la famille savoyarde billard a décidé de rallier le Fogny à vélo depuis la France pour un parcours de plus de sept mille kilomètres. Le chef de famille, son épouse et leurs trois enfants sont arrivés Samedi à Bignona et ont été royalement accueillis à l’occasion de la fête du vélo organisée à cet effet

Il y a six mois, la famille billard de Savoie a fait le rêve de faire le voyage de la France à Bignona mais de façon tout à fait particulière et les cinq membres de la famille ont décidé alors de faire le trajet à vélo et tout cela, pour une noble cause, c’est une façon originale de magnifier ce partenariat entre Bignona et Savoie, vieux aujourd’hui de plus de 30 ans, a expliqué Yannick billard le chef de famille.

Arrivée à Bignona samedi, ils été accueillis comme de petits princes par le vélo club de la capitale du Fogny avec une forte participation des populations, des jeunes notamment. Leur projet leur a permis de collecter 5 millions de francs CFA qu’ils ont décidé de donner au vélo club de Bignona. Les bénéficiaires s’en réjouissent et le président du club, Abdourahmane Mané a signifié que cet argent va être utilisé pour développer ce sport afin de lutter contre les maladies liées à la non pratique du sport. L’argent servira aussi à soutenir les personnes en situation de handicap pour leur faciliter la mobilité mais aussi pour aider certains élèves issus de familles démunies à rallier leur école dans de meilleures conditions entre autres actions prévues.

Il faut signaler qu’autour du livre comme le petit prince, est né toute une activité sportive autour du vélo et aujourd’hui, le vélo est mis en valeur et les enfants trouvent là en fin, l’intérêt du livre et sont de plus en plus attirés vers la bibliothèque

L.BADIANE pour xibaaru.sn