BIGNONA : une association au chevet des malades pendant les fêtes

En fin d’année, pendant que certains font la fête en famille ou entre amis, d’autres sont couchés à l’hôpital soufrant physiquement et moralement et l’association KUSG associe les malades du centre de santé aux festivités.

Pour les accompagner durant ces moments durs et leur donner toute l’affection de la population, l’association dénommée kambeng urokaal sunu gokh a initié depuis deux ans un acte de solidarité à l’égard de ces malades.

Ce 31 Décembre 2020, l’œuvre a été renouvelée au centre de santé. Des kits alimentaires et des enveloppes financières ont été distribués à tous les malades, leurs accompagnants et le personnel de garde au niveau de chaque service.

Kambeng urokaal sunu gokh fait également d’autres actions sociales en faveur des populations démunies de Bignona notamment la marmite du cœur pendant le mois de ramadan, les appuis financiers à l’occasion des fêtes de korité mais aussi l’accompagne des couches démunies pendant la pandémie du covid 19

Les membres de l’association comptent pérenniser cet acte et invitent les bignonois d’ici et de la diaspora à se joindre à eux comme l’ont déjà fait Aubin Sagna, le maire de Bignona et leur parrain de cette année, le Président Mamina Kamara

L. Badiane Journaliste

Bignona