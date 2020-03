Bignona: Les premiers malades opérés au bloc du centre de santé

Le bloc opératoire du centre de santé de Bignona a démarré ce mardi. 100 patients pour lesquels le diagnostic et les analyses ont été faits par les médecins et la liste établie seront opérés pour diverse pathologies à compter de ce Mardi et ce, pour 4 jours.

Construit depuis plus de 10 ans par l’état du Sénégal, le bloc opératoire du centre de santé de Bignona n’a jamais fonctionné pour des raisons diverses que les populations ont assimilé à un manque de volonté des autorité mais depuis l’accident du bus à Badiouré au mois d’août dernier et la marche des populations qui s’en est suivie, on a noté une évolution avec la contribution notamment en matériel d’ONG, fondation et autres association et l’implication du Maire de Bignona, du Président du conseil départemental et du Préfet. En fin, le bloc a démarré ce Mardi et une opération de 4 jours et en cours avec plus d’une centaine de personnes qui vont être opérées de diverses maladies. Pour le Maire de Bignona de même que le Président du conseil départemental, tous présents au centre de santé pour constater le démarrage, c’est un jour historique. En effet c’est la première fois qu’une personne est opérée à Bignona. Cependant, il faut signaler que c’est avec des solutions presque locales que cela a été rendu possible. Pour assurer la continuité du service dans le bloc, l’État doit intervenir. Mieux, la préoccupation des populations demeure l’érection du centre de santé en hôpital. Mais pour Mamina Kamara, suivi de Mamadou Lamine Keita, avec ce qui existe déjà, le processus est irréversible

L.BADIANE pour xibaaru.sn