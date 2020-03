Coronavirus…Le FPDR France exige la gratuité de l’eau potable

Coronavirus au Sénégal : le FPDR France invite le régime actuel à procéder immédiatement à la gratuité de l’eau potable, à résorber le déficit de 200.000 M3 /HEURE/JOUR à Dakar et sa banlieue.

Gouverner c’est prévoir….

Après les mesures de bons sens prises par le Gouvernement du Sénégal et le message fort du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou M’Backé contre le Coronavirus, le FPDR France invite le pouvoir en place de subventionner les produits pharmaceutiques liés à mieux lutter contre le covid-19, comme le savon, gel antibactérien et autres mais aussi de procéder immédiatement à la gratuité de l’eau potable pour les ménages les plus démunis, les lieux de culte, de prière et édifices publics…. Le FPDR France invite également aux décideurs politiques de procéder rapidement à résorber le déficit des 200.000 m3/ heure / jour dans Dakar et banlieue, pour faire face à l’épidémie du Coronavirus afin de limiter les dégâts. La population a nécessairement besoin d’eau, beaucoup d’eau et énormément d’eau pour éviter la pandémie. Nous constatons de nos jours que l’eau coûte très très cher au Sénégal et nous savons aussi que l’eau est une source de vie. Elle est vitale et aussi l’une des solutions qui pourraient nous sortir de la torpeur et de l’angoisse. Nous devons pousser les populations à consommer plus d’eau potable et de produits pharmaceutiques liés à vaincre le coronavirus partout au Sénégal. Il est urgent de créer au Sénégal un deuxième institut Pasteur, des cabinets d’analyse médicaux dans chaque région du pays et remplacer le service de FANN par un hôpital qui s’occupe que des maladies infectieuses, pour abréger les souffrances des populations. Rappelons que Dakar est restée plus de deux mois sans eau en octobre 2013 pour une population de plus de 3.000.000 d’habitants et par la grâce de dieu, le Sénégal a évité de justesse la catastrophe d’une épidémie. La pièce de rechange de la partie défectueuse de la conduite de l’usine de Keur Momar Sarr a coûté 130 millions de F Cfa des poches de l’Agence française de développement (Afd). Le FPDR France propose la multiplication du budget de la santé par 5, l’affectation de tous les fonds politiques aux services de l’assainissement et aux grands chantiers de l’hydraulique avec des tuyaux fonte acier de diamètre 1200 millimètres ou plus, permettant à chaque Sénégalais d’accéder à l’eau potable. La gratuité de l’eau potable, la baisse des prix de produits pharmaceutiques liés à mieux lutter contre ce virus covid-19 qui tue de façon rapide, s’imposent

Fait à Paris le 16 mars 2020

Mr Sidy Fall coordonnateur du FPDR France

Email : msufrance@hotmail.com