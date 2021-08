Biguine Gueye à Macky : « Vous avez la confiance et le soutien du peuple »

Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République

Excellence

Il m’est toujours plaisir de vous écrire. Puisque je fais partie des Sénégalais convaincus de la place que vous réservez à l’écoute dans la conduite des affaires publiques. Je demeure aussi persuadé que votre amour pour notre pays ne souffre d’aucun doute.

Il est le reflet de votre engagement à servir la nation avec rigueur, sérieux et dévouement. Vos efforts aux résultats incontestables puisque concrets sur le terrain, ne sont que le prolongement de ceux que vous déployâtes sous le président Wade. Ce dernier fut aussi satisfait de vos résultats qu’il témoigna depuis Fatick votre ville natale et depuis le monde entier, que vous étiez le meilleur premier ministre de tous ceux qu’il a eu à nommer depuis qu’il a été élu président de la République en 2000.

Excellence Monsieur le Président de la République, je vous écris encore cette fois pour vous transmettre les félicitations et encouragements du mouvement Malaw dont je suis le coordonnateur national. Depuis votre accession à la magistrature suprême, le Sénégal a très positivement changé de visage d’est en ouest et du nord au sud.

De la résorption du gap en électricité par la réalisation de grandes centrales électriques considérées d’éléphants blancs par votre opposition en passant par les nombreuses infrastructures faites de routes, de pistes, de ponts, d’écoles, d’universités, d’hôpitaux, de centres de santé…votre mérite est manifeste excellence Monsieur le Président de la République.

Sans être exhaustif sur vos réalisations, que dire de votre touche social dans le quotidien de nos compatriotes ? La CMU, les bourses de sécurité familiale et autres mesures sociales étaient bien là avant l’irruption surprenante de la pandémie à Covid19. Malgré tout, le monde entier constate que la résilience du Sénégal face à la maladie constitue l’une des plus correctes de la planète.

Avant cet imprévu d’envergure internationale, la jeunesse et les femmes commençaient à être soulagés de l’efficacité de la DER/FJ dans le cadre du financement de nombre de leurs projets. l’ANPEJ, le Fongip, le Fonsis… n’ont jamais cessé d’apporter leur touche à ces prouesses. Compte non tenu du CNIEJ qui a été mis en place et dont le conseil présidentiel sur l’emploi des jeunes tenu au CICAD en avril dernier et présidé par le chef de l’État a jeté les bases.

Ce qui a eu le mérite de raviver la flamme de l’espoir de cette jeunesse réconciliée avec son Président. Une jeunesse qui d’ailleurs vous a prouvé depuis Diamniadio et l’intérieur du pays au prétexte de vos tournées économiques, que vous restez le leader politique majoritaire de notre pays.

Excellence Monsieur le Président de la République, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez de tout temps eu la clairvoyance de constater ce qui ne va pas quand cela arrive. Et vous avez de tout temps pris les décisions appropriées. Vous incarnez le choix du peuple souverain et majoritaire. Ayez toujours à l’esprit ce principe sacro saint du centralisme démocratique excellence. Et déroulez. La nation vous doit respecte, loyauté, reconnaissance pour services rendus.

Du déclenchement de force Covid19 à celui du plan Orsec actuellement en vigueur en passant par tout ce combat que vous menez pour le Sénégal et l’Afrique, nous mouvement Malaw vous adressons encore nos félicitations et encouragements les plus distinguées. Votre vision d’un Sénégal émergent dans une Afrique épanouie et tirée des affres du surendettement ne font plus l’objet d’un seul doute. Que nul ne vous distrait excellence Monsieur le Président de la République. Vous avez la confiance et le soutien du peuple africain et sénégalais surtout pour votre plaidoyer pour l’annulation de la dette !

Mamadou Biguine Gueye.

Coordonnateur mouvement Malaw