Locales à Dakar…Ansoumana Dione prédit l’échec de Diouf Sarr

Ansoumana Dione (à gauche) et le ministre Abdoulaye Diouf Sarr (à droite)

Les malades mentaux déchirent la plateforme d’Abdoulaye DIOUF SARR.

Abdoulaye DIOUF SARR, un Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, insensible aux multiples calvaires des malades mentaux errants, affirme que c’est Dakar qui a besoin de lui comme Maire. Et, c’est à travers une plateforme, digne de folie, qu’il a fait créer pour conquérir la Capitale sénégalaise. Qu’il se détrompe !

Ces propos du Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM). Ansoumana DIONE est très formel. Le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR ne peut pas détruire le Secteur de la Santé et de l’Action Sociale et prétend pouvoir gagner, ici, à Dakar, aux locales de 2022.

Selon Ansoumana DIONE, le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale doit être logique avec lui-même. Car, explique-t-il, c’est Abdoulaye DIOUF SARR qui a besoin de Dakar et non le contraire. A ce rythme, ne pourra-t-il pas avancer, un autre jour, que c’est le Sénégal qui le réclame, Président de la République ? Qu’il arrête !

Pour le Président de l’ASSAMM, tout celà prouve, encore une fois de plus, que le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR est trop mal entouré. En politique, précise Ansoumana DIONE, la communication fondée sur la vérité, est extrêmement déterminante, pour pouvoir espérer plus de réussite, dans ce domaine.

Enfin, conclut Ansoumana DIONE, cette plateforme du Ministre Abdoulaye DIOUF SARR, mise en place pour ces locales de 2022, est vouée à l’échec. A l’en croire, cette idée est très mal réfléchie, dans un contexte où le dernier mot revient à la mouvance présidentielle, pour le choix du candidat pour la Mairie de Dakar.

Rufisque, le 24 août 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)