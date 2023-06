Biguine Gueye gifle Branco : «Cet imbécile doit se taire enfin»

Juan Branco, cet imbécile doit se taire enfin!

Avocat de nationalité française, Juan Branco est brusquement devenu la coqueluche des militants de Pastef. Ce transgenre, indiscutable homosexuel prend du galon de jour en jour chez les homopastefiensis, pour reprendre le superbe terme du journaliste Cheikh Yerim SECK. Oui, Branco s’est subitement mu en coqueluche des affidés de Sonko, ces terroristes qui ont failli brûler le Sénégal entre mars 2021 et juin 2023. Le faux parti anti français, anti occident, les théoriciens de « Frapp France dégage » ont revu leur copie. Ils tendent maintenant les bras à la France.

Cette France partenaire plus que séculaire et protectrice millénaire de l’Afrique et du Sénégal en particulier. Il est heureux que Pastef reconnaisse enfin que la France à la main généreuse et puissante a de tous temps posé des actes salvateurs pour notre pays. Mais Juan Branco n’a rien compris. Ce Français naturalisé ignore que nous savons qu’il n’est pas Français d’origine. Il n’a rien à perdre d’une crise entre la France et le Sénégal.

C’est la raison pour laquelle il attise le feu contre un pays qui jamais n’a connu de troubles politiques majeures ni de coup d’État. Juan ignore que le Sénégal demeure une République fondée par nos anciens, de grands intellectuels décomplexés qui ont siégé à l’assemblée nationale avant l’aube des indépendances et qui nous ont inculqués de solides valeurs autour de la démocratie et des fondamentaux d’un Etat de droit.

Le Sénégal demeure une exception en Afrique. N’en déplaise à cet avocaillon sorti du sous sol tel un rat affamé et manifestement résolu à provoquer. Les Nations unies, la CPI, la CEDEAO, l’Union Africaine connaissent et respectent le Sénégal. Que Juan Branco en soit informé et mobilisé s’il ignore ou feint d’ignorer la réalité. Notre pays n’acceptera pas ce terrorisme d’un groupuscule d’individus méchants regroupés au sein d’une organisation politique purement terroriste pour le déstabiliser. Si Branco doit dénoncer notre pays, qu’il ait d’abord l’honnêteté de pointer le doigt sur tueries de jeunes sénégalais innocents, le saccage de biens publics et privés et d’entreprise étrangères au Sénégal surtout françaises, les attaques vandales de maisons de pontes de l’actuel régime, les insultes contre nos chefs et familles religieuses…

À la CPI ou à la Haye, Juan Branco doit savoir avant tout que les réalités sénégalaises ne sont pas celles de l’occident. Il devra en tout état de cause être honnête avec lui même, quoiqu’étant avocat du diable, en refusant de mentir, une fois entre les murs des organismes de la communauté internationale. On n’a pas le complexe de qui que ce soit au Sénégal, fut-il du petit avocat Branco que nul homme de droit au pays de Senghor n’envie. Ce petit colonialiste d’une autre époque doit arrêter enfin sinon il sera attaqué pour ingérence dans les affaires intérieures du Sénégal !

Mamadou Biguine Gueye