Biguine Gueye de l’APR : « Le seul handicap du président Macky c’est… »

Monsieur le Président de la République,

Votre seul handicap à Fatick réside en la lâcheté de l’essentiel des responsables de l’APR., Ils sont d’une arrogance ineffable. Ils se font désirer dans les occasions les plus importantes pour sympathiser avec les militants et les fidéliser au bénéfice du renforcement de la coalition Benno Bokk Yaakar.

Vous avez beaucoup fait pour le département de Fatick comme partout ailleurs au Sénégal, Excellence monsieur le Président de la République. Mais si vous n’y prenez garde aux fins d’y apporter des solutions adaptées, de grandes surprises pourraient intervenir concernant les échéances futures.

Dans le département de Fatick, de grands responsables, de grands pans de l’APR et de la coalition Benno Bokk Yaakar sont entrain de lâcher calmement nos rangs pour rallier l’opposition. ils sont à la fois frustrés, épuisés puisque laissés à eux-mêmes.

Vos responsables promus pour la plupart, ne vous servent pas de trait d’union avec la base qui pourtant vous apprécie à tous points de vue. Ils ne sont pas plus populaires ni plus représentatifs que beaucoup d’hommes et de femmes de l’ombre ! Veuillez investiguer sur cette question monsieur le Président de la République ! Des situations du genre ne peuvent point continuer. Ce département est dans une véritable crise pour l’essentiel de ses coins et recoins.

Même lors de votre dernier séjour suite à l’inauguration du superbe Pont Nelson Mandela de Foundiougne dont vous venez de nous gratifier, trop de militants ont été refroidis pour n’avoir pas pu accéder à la salle d’audience où vous avez bien voulu pourtant inviter et écouter tout le monde. Des coups bas ont été constatés et la raison principale est la méchanceté et la culture des tendances. Cela est extrêmement grave.

En période de confusion, de crise, les communicants conseillent qu’il faut revenir aux fondamentaux pour faire du neuf. Encore une fois, voici une alerte Excellence Monsieur le Président de la République. À vous d’en juger après avoir lu entre les lignes !

Mamadou Biguine Gueye

Coordonnateur du mouvement Malaw

Responsable de l’APR Fatick.