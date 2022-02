Bijoutier tué à Cambérène : Ce que le principal suspect a dit aux enquêteurs

Bass Thiam, soupçonné d’avoir tué le bijoutier Ndongo Guèye, est sorti de son silence. Lors de son audition, il a confié aux enquêteurs qu’il a bien reçu son fournisseur d’or chez lui. « Il est venu me réclamer ses 6 millions Fcfa. C’était le matin. Je lui ai payé et il est reparti. Vers 18 h, il est revenu chez moi. C’était pour me demander s’il n’avait pas laissé son téléphone portable à la maison. Je lui répondu non et il est reparti », a-t-il expliqué, dans des propos repris par L’Observateur.

Bass Thiam précise n’avoir plus revu le défunt jusqu’au lendemain, lundi 14 février, lorsque les frères Guèye sont venus lui demander des nouvelles du bijoutier. Le suspect a aussi précisé avoir reçu du défunt bijoutier de l’or d’une valeur de 14 millions Fcfa. Et, Bass soutien lui avoir tout payé à ce jour.