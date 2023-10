Blaise Pascal Cissé : « Macky, Sonko et moi, la différence est colossale »

En toute vérité, j’ai toujours agi en bon professeur pour Macky Sall, Ousmane Sonko et les autres… Mais je dois considérer qu’ils demeurent cependant de mauvais élèves.

Pour l’histoire :

Que d’efforts avons-nous consentis, que d’orientations de suggestions, d’alertes et autres mises en garde émises et même des projets et des plans de sorties de crises proposés, et de manière désintéressée pour le bien de tous et pour la stabilité de notre pays.

En lieu et place d’une considération de l’intérêt général et de l’apport salutaire de notre démarche (modestie à part), ils ont préféré adopter ce fameux » Sissou ». Une attitude caractérisée par un sourd muet et aveugle, très certainement soutenu par leur orgueil touché par la pertinence de nos idées et de notre discours aussi remplie de sagesse et témoignant de notre sens élevé de la responsabilité.

Mais à l’autre, on pointe du doigt le soleil et lui regarde l’index. Et les voilà victimes de « Pascal dafey wut buzz », très drôle. Pourtant, très tôt nous avions anticipé sur la sale politique en lançant la chasse aux avatars.

Une méthodologie fut développée

Ainsi, les avions-nous invités à un débat de fond avec un discours très accrochant, un discours qui a résisté aux ergotages et s’est malheureusement trouvé hors de leur portée.

Récapitulons

À titre d’exemple et pour précision :

En citant la Corée du Sud, ce ne fut point pour moi un cours de géographie devant justifier le fait que Mon ami Sonko puisse s’emmêler les pinceaux, allant jusqu’à affirmer que Diourbel est plus vaste que la Corée en superficie !

Encore que je ne faisais point allusion au type de modèle qui pourrait justifier le fait que M. Macky Sall puisse, depuis la Chine, nous inciter à copier les Coréens !

De quoi s’agissait-il ?

Je m’étais plutôt attaché aux fondamentaux et faisais appel à la perspective sociologique et à la psychologie.

Messieurs, le Sénégal n’est pas tombé du ciel !

Nous étions de ceux qui s’interrogeaient; et notre interrogation demeure d’actualité puisque ne trouvant aucune réponse jusqu’à ce jour.

Messieurs,

Comment comprendre le fait que la Corée du Sud, venue quémander du riz au Sénégal dans les années 60, puisse être aujourd’hui classée 10e économie mondiale et que le Sénégal figure parmi les 25 pays les plus pauvres !!!

Qui dit mieux

Et pour toute réponse, ce fut des contournements tout en essayant d’estomper notre sujet, bref ce fut la dérobade..

Obnubilés par notre pensée, ils étaient certes sous influence, mais n’est pas Blaise Pascal qui veut.

Notre orientation du débat ainsi établi, n’avait de pareille dans l’histoire politique du Sénégal et les avertis pouvaient s’exclamer : Enfin du sérieux !

Globalement et pour faire simple, il était question d’un raccourci oui épargner au peuple une énième perte de temps et un éternel recommencement, nous étions sur l’essentiel.

Ainsi leur médiocrité attestée, descendons à leurs niveaux ;

Que dire de cette constance à travers ces innombrables tergiversations notées dans leurs démarches politiques respectives ? Cette question nous motive à nous intéresser finalement aux « spécimens », désolé mais il y’a de quoi vraiment…

– La violence pour des équations politiques.

– Le barbarisme pour des embarras juridiques

– La banalisation de la mort au Sénégal !

Comme c’est affreux !

Nous avions fait preuve de beaucoup de générosité.

Macky, Sonko et moi, la différence est colossale.

Baayi lén sissou bi !

Par Blaise Pascal Cissé

Président Force Sénégal