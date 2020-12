Blaise Pascal Cissé traite Yankhoba Diattara de menteur !

«Avant d’être dans le gouvernement, je ne pouvais pas imaginer que le Président Macky Sall était aussi patriote et engagé pour le pays. Il n’a pas d’égal dans la manière dont il défend le Sénégal, c’est ma conviction. C’est en toute honnêteté et sincérité que je le dis. Le Président Macky Sall est un patriote engagé»,

M Diattara

L’absence de vergogne et de dignité que dégage votre déclaration ci-dessus suffit à témoigner de votre manque de respect total envers le peuple sénégalais.

M Diattara il n’existe pas de déodorant suffisamment puissant pour désodoriser la puanteur de l’hypocrisie.

M Diattara à l’image de votre leader, dois-je en convenir que vous êtes un menteur

C’est juste une question.

Quand face au peuple sénégalais vous aviez affirmé je vous cite:

» Avec le TER, Macky Sall sa priorité était d’enrichir une société française en lui filant un marché de 2 milliards d’euros et que le TER n’était point une priorité pour les Sénégalais ! «

Dois-je comprendre aujourd’hui que vous aviez menti ?

Quand face au peuple sénégalais vous aviez affirmé à propos de votre patriote d’aujourd’hui je vous cite :

» Macky Sall travaille plus pour les entreprises étrangères que pour nos entreprises nationales.

Pour preuve il a engagé un juif américain rencontré aux USA et à qui il a payé 16 milliards pour un programme de pavillons avec 10 milles lits et que chose ahurissante à vos yeux est que ce dernier ait engagé des entreprises sénégalaises à qui il a payé juste 7 milliards pour faire le travail et empochant ainsi 9 milliards de bénéfices sans offrir aucune prestation ! «

Alors dois-je en convenir que vous aviez menti ?

M Diattara

Quand toujours a propos de votre patriote d’aujourd’hui vous aviez affirmé face au peuple sénégalais je vous cite :

» Il n’y a aucun des sentiers que Macky Sall a donné aux étrangers qui ne puisse être réalisé par nos entreprises nationales et que le taux de croissance tant vanté par » votre patriote » est consommé en France et profite aux occidentaux et non aux sénégalais ! »

M Diattara quel grand menteur vous êtes

M Diattara

Quand face aux sénégalais vous aviez affirmé que Macky Sall votre patriote d’aujourd’hui avait discrédité le secteur privé national face à leurs homologues français lors de sa prestation au club de Paris !

Quand vous en aviez rajouté que votre patriote Macky Sall est le plus mauvais exemple du Sénégal en terme de comportement !

Quand encore vous en aviez rajouté que

» votre patriote » n’a aucun respect de la parole donnée et qu’il avait à maintes fois renié à sa parole et qu’il n’était pas un démocrate !

Quand encore et encore vous aviez affirmé toujours face au peuple je vous cite ;

» Mame Mbaye Niang a détourné 27 milliards et que c’est Macky Sall votre patriote d’aujourd’hui qui l’a protégé !

M Diattara que vous êtes un grand menteur !

Président

Blaise Pascal Cissé