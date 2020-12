Y’en à Marre engage le combat contre l’éducation sexuel…à l’école

Le mouvement Y en a marre constate à l’instar de tout le peuple Sénégalais, le retour dans l’espace publique, du débat sur l’introduction de l’ éducation sexuelle dans le curriculum de l’enseignement élémentaire. Trouvaille d’institutions internationales, d’organisations et lobbies de tous genres, ce concept générique n’est en réalité qu’une façon subtile et pernicieuse de vouloir introduire des sujets tels que l’acceptation de l’homosexualité et toutes les vices y afférents dans nos écoles. Ceci en dépit de la position de refus catégorique des sénégalais.es, d’épouser ces pratiques étrangères à nos sociétés. Posture défendue âprement par Y en a marre quand en 2015, au prétexte d’un référendum, il a été proposé à l’appréciation du peuple des réformes intégrant la problématique du « GENRE ».