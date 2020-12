Module sexuel à l’école : Les précisions du ministère de l’Education…

Depuis quelques jours, il est fait état d’une rencontre initiée par l’UNESCO et visant à introduire l’Education sexuelle à l’Ecole. Le Ministère de l’Education du Sénégal réfute formellement ces allégations et précise que l’atelier dont il est question a porté sur l’analyse des programmes déjà en vigueur et enseignés dans nos établissements scolaires.

Pour rappel, les disciplines comme les Sciences de la Vie et de la Terre et l’Economie familiale prennent en charge les questions liées à la protection de l’enfance, à l’éducation à la vie familiale et à la santé de la reproduction. Dans la même dynamique, la Division du Contrôle médical scolaire déroule un programme de prévention, de formation et de sensibilisation sur la santé de la reproduction destinée aux enseignants et aux élèves. C’est ce dispositif qui a été analysé par une équipe de consultants sénégalais et qui a fait l’objet de partage lors de cette rencontre qui s’est tenue à Saly du 21 au 23 décembre 2020.

Le Ministère de l’Education nationale rappelle qu’il appartient au Sénégal de définir, en toute souveraineté le contenu des enseignements dispensés à ses apprenants, conformément à ses orientations en matière d’Education et de Formation telles que définies dans la Loi d’Orientation 91-22 modifiée en 2004 qui stipule : « Les finalités les plus générales de l’Education nationale consistent à en faire un instrument capable de préparer les conditions d’un développement intégral, assumé par la nation toute entière, de promouvoir les valeurs dans lesquelles la nation se reconnaît…. ». En conséquence nos orientations curriculaires demeurent adossées et de façon intangible à nos valeurs culturelles et cultuelles. Enfin c’est dire que le ministère de l’Education nationale ne saurait en aucun cas envisager d’engager des réformes de ses curricula pour trouver un point d’ancrage à l’éducation sexuelle.