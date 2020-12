Mohamed Dia demande au Président de déclarer l’état d’urgence assorti d’un couvre-feu!

Président : Déclarez l’état d’urgence assorti d’un couvre-feu…Par Mohamed Dia

Avec l’apparition du premier cas, notre économie a été durement affectée et l’Etat a pris des décisions fortes pour éviter le pire. C’est ainsi que l’Etat du Sénégal n’a pas voulu prendre de risques et a décrété l’État d’urgence. En plus de cela, les frontières aériennes et terrestres ont été fermées entre autres mesures. Tous les secteurs de l’économie ont été négativement impactés et l’Etat devait atténuer l’impact de la pandémie. Cette année 2020 restera dans les annales comme l’année la plus catastrophique pour les économies du monde comme la crise de 2008 ou même la crise économique de 1929. Au-delà des pertes humaines qui sont considérables, la pandémie a aussi créé un choc économique.

La pandémie a mis fin à 6 années de croissance, qu’elle soit inclusive ou non. Nous devons essayer de nous focaliser sur les faits et mettre l’émotion de côté durant ces temps incertains. Initié en 2014, le PSE a créé une croissance forte qui a dépassé la barre des 6 % pour la première fois de l’histoire du Sénégal. On peut cependant dire que cette croissance est extravertie, mais c’est un impératif pour tout citoyen de présenter une étude approfondie pour démontrer la faisabilité d’une telle transformation structurelle. Au Sénégal tout est priorité et il faut que tous les sénégalais viennent ensemble pour avoir un master plan à suivre pour le développement du Sénégal. Par exemple, est-il plus urgent d’avoir notre propre monnaie que de retrouver notre identité sénégalaise ? Il faut connaître les priorités, mais tout ne se fera que quand il y aura un consensus national. Nous devons être responsable et toujours penser aux populations dans tous nos projets de société.

Un Fonds de riposte avait été mis en place pour accompagner les mesures drastiques qui ont été prises. Ce Fonds était doté d’un montant de 1 000 milliards FCFA qui représente 7 % de notre PIB. Il est aussi nécessaire de rappeler qu’avant la crise sanitaire, le FMI avait plafonné notre seuil d’endettement à 448 milliards FCFA pour l’année 2020. Pour financer ce Fonds force Covid, notre pays avait retiré ses quotes-parts du FMI. Aussi, depuis 2014, le Sénégal participe au pool d’assurance de l’African Risk Capacity (Arc Ltd). A titre d’exemple, en 2019, à cause des mauvaises récoltes causées par une mauvaise pluviométrie, le Sénégal a reçu un versement de 22 millions de dollars. C’est cette même entreprise qui nous a permis de lever des fonds pour les sinistrés suite aux inondations. En plus de cela, on a aussi bénéficié d’un allègement du service de la dette grâce au moratoire des pays du G20. Tout cela pour vous dire que nous sommes un pays pauvre qui n’a pas les moyens de sa politique.

Cela montre aussi que durant les moments d’incertitudes que les pays pauvres n’ont pas les meilleures politiques économiques. On a constaté la faiblesse de la souveraineté alimentaire, de notre secteur secondaire et surtout du secteur de la santé qui s’est essoufflé avec un nombre relativement faible de malades.

Peu importe notre coloration politique, il devient impératif que nous demandions unanimement à ce que la dette soit effacée pour éviter le pire. Certains diront que c’est donner carte blanche aux dirigeants de pouvoir emprunter et s’enrichir dans le dos des citoyens. Même si c’est une possibilité, c’est obligatoire pour que les populations puissent survivre. Si la dette n’est pas effacée, la pauvreté va s’accentuer et sera pire en milieu rural.

Des mesures fortes doivent être prises durant cette seconde vague avant que cela ne soit trop tard, vu que c’est presque impossible de faire respecter aux sénégalais les mesures barrières. Pour minimiser les dégâts économiques, je demande aux autorités compétentes de décréter l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire, assorti d’un couvre-feu et de fermer les lieux de culte et d’interdire tout rassemblement.

Pour éviter l’erreur commise la dernière fois, il sera plus optimal une fois des ressources mobilisées, de ne pas donner des vivres aux sénégalais, mais plutôt de faire des dépôts dans leur compte mobile pour que cet argent soit dépensé au Sénégal afin que les petits commerces puissent survivre.

Président, il faut sauver le Sénégal pour éviter le pire.

Mohamed Dia