Casamance : L’UJEC crée des emplois chez les jeunes

La migration est un phénomène naturel chez les peuples. Cependant, une de ses formes actuelle caractérisée par l’émigration clandestine inquiète plus d’un et cela nécessite une réponse à la hauteur de l’ampleur du fléau. Pour l’union des jeunes de la Casamance pour l’émergence (UJEC), il faut proposer des alternatives aux jeunes et c’est ce qui explique les différents forums de formation initiés au sud du pays. La démarche est de former, appuyer et encadrer les jeunes pour créer des emplois comme c’est déjà le cas car en quatre jours de formation à Bignona, 27 emplois ont été créés dans différentes filières allant de la transformation des produits locaux, la fabrication de savons et de javel, les céréales locales ou encore l’aviculture et production d’aliment de bétail.

Pour les jeunes, c’est une occasion qui leur est donnée de valoriser les produits locaux et de réussir en restant dans leurs localités respectives

L’union des jeunes de la Casamance compte poursuivre cet élan d’accompagnement des jeunes en rapport avec ses partenaires comme le GIZ.