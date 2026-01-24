Bordeaux : Mankeur Ndiaye invité au déjeuner du Cercle des Amis d’André Abadie

Le 23 janvier 2026, à Bordeaux, s’est tenu le déjeuner annuel du Cercle des Amis d’André Abadie. À cette occasion, Mankeur Ndiaye a exprimé sa gratitude envers ses hôtes. Il a remercié son ami Alain Dupouy, ancien adjoint au Maire de Bordeaux, ainsi que Michel Petuand Letang, architecte-urbaniste et Président du Cercle, pour leur aimable invitation.

