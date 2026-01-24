Tentative de vol avec violence contre une femme enceinte : Deux suspects arrêtés à Sicap Mbao

Une tentative de vol avec violence visant une femme enceinte a été déjouée ce jeudi 23 janvier 2026 à Sicap Mbao, plus précisément dans le quartier Taïf. Deux individus ont été interpellés par les éléments du Poste de police de Diamaguène Sicap Mbao, tandis qu’un troisième complice a réussi à prendre la fuite.

Selon des sources policières, les faits se sont produits aux environs de 18 heures. Alertée d’une attaque en cours contre un appartement, la Brigade de recherche (BR) s’est rapidement rendue sur les lieux. À leur arrivée, les agents ont trouvé deux suspects déjà maîtrisés par des riverains, mobilisés après avoir entendu les appels à l’aide de la victime. Le troisième agresseur avait, quant à lui, réussi à s’échapper.

La victime, une femme en état de grossesse avancée, a livré un témoignage particulièrement poignant. Les trois individus auraient d’abord tenté de s’introduire dans son domicile sous un faux prétexte, avant de défoncer la porte de l’appartement. Face à la menace, la femme s’est réfugiée dans sa chambre et a appelé au secours depuis son balcon. Les agresseurs s’apprêtaient à forcer la porte de la chambre lorsque les voisins, alertés par ses cris, sont intervenus, mettant ainsi fin à l’agression.

La moto de marque Honda SH, utilisée par les malfaiteurs pour se rendre sur les lieux, a été saisie et placée sous scellés. Les deux individus interpellés sont poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative de vol avec violence par effraction, usage de moyen de transport et mise en danger de la vie d’autrui. Ils sont actuellement en garde à vue.

Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur cette affaire, tandis que les recherches se poursuivent activement pour retrouver le troisième suspect en fuite.