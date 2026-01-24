Thiaroye : Démantèlement d’un réseau de trafic de drogues de synthèse

Le Commissariat d’arrondissement de Thiaroye a réalisé, ce jeudi 23 janvier 2026, un important coup de filet dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, avec l’interpellation de deux individus impliqués dans un réseau de trafic de drogues de synthèse.

L’opération a été menée sur la base d’un renseignement opérationnel faisant état d’activités suspectes entre les secteurs de Thiaroye Gare et de Guinaw Rails. Après une phase de surveillance ciblée, les éléments de la Brigade de recherche (BR) sont intervenus au niveau du rond-point du foirail de Thiaroye Gare.

Les deux mis en cause, qui circulaient à bord d’une moto de marque Beverly, ont été arrêtés alors qu’ils transportaient des substances illicites dissimulées dans un sachet plastique. La saisie porte sur un total de 1 575 comprimés d’ecstasy (volets) ainsi que deux blocs de MDMA (MD), révélant l’ampleur du trafic.

La fouille corporelle effectuée sur les suspects a également permis de saisir une somme d’argent en numéraire, deux billets en devise étrangère ainsi qu’une pompe à gaz. Les deux individus ont été placés en garde à vue pour trafic de drogues de synthèse.

Une enquête est actuellement en cours afin d’identifier les éventuelles ramifications de ce réseau et d’interpeller d’autres personnes impliquées dans cette activité criminelle.