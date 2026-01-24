Grand-Yoff : Démantèlement d’une bande spécialisée dans le vol de batteries

Le Commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff a mis fin, ce vendredi 24 janvier 2026, aux activités d’une bande de voleurs de batteries de véhicules opérant dans plusieurs quartiers de la commune. Trois individus ont été interpellés dans le cadre de cette affaire.

Selon des sources policières, l’opération a été rendue possible grâce à l’exploitation d’un renseignement opérationnel précis. Les enquêteurs ont d’abord procédé à l’arrestation du cerveau présumé du groupe à son domicile, situé au quartier Makka II. Une perquisition effectuée sur place a permis de découvrir deux batteries de véhicules dissimulées sous son lit.

Poursuivant leurs investigations, les policiers ont rapidement identifié puis interpellé les deux autres membres de la bande. Lors de leurs auditions, les suspects sont passés aux aveux, reconnaissant avoir commis de nombreux vols au cours des derniers mois.

Leur mode opératoire était bien rodé. Les mis en cause agissaient généralement entre 04 heures et 06 heures du matin, profitant du calme nocturne. Ils utilisaient une moto de marque SH pour se déplacer rapidement d’un quartier à l’autre et prendre la fuite après avoir commis leurs forfaits.

À ce stade de l’enquête, sept victimes ont été formellement identifiées et reçues par les services de police. Les trois suspects ont été placés en garde à vue. Les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuels receleurs et de déterminer l’ampleur exacte des vols commis par cette bande.