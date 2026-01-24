Davos : Boubacar Seye alerte sur la charte du « Conseil de paix »

La présentation, ce jeudi à Davos, d’une charte dite du « Conseil de paix », portée par l’ancien président américain Donald Trump, continue de susciter interrogations et réserves. Pour Boubacar Seye, chercheur et consultant en migrations internationales, par ailleurs président de l’organisation Horizon Sans Frontières, cette initiative ne saurait être abordée avec légèreté par les États soucieux d’une paix véritablement durable.

Dans une analyse critique rendue publique, Boubacar Seye appelle à la prudence et invite les États à ne pas confondre refus de signature et rejet de la paix. « Refuser de signer aujourd’hui, ce n’est pas refuser la paix, c’est défendre une paix juste, durable et universelle », affirme-t-il.

Selon lui, toute initiative relative à la paix mondiale doit impérativement s’inscrire dans un cadre légitime, inclusif et concerté. Or, la charte proposée à Davos soulève, à ses yeux, de graves préoccupations, tant sur le plan de la légitimité que du respect du multilatéralisme et de la souveraineté des États.

Première réserve majeure : la personnalisation de la paix. Pour Boubacar Seye, la paix ne saurait être décrétée ni portée par l’initiative d’un seul acteur politique. Il rappelle que la vision internationale de Donald Trump a souvent privilégié les rapports de force, les intérêts unilatéraux et une logique transactionnelle, au détriment des mécanismes multilatéraux.

« Une paix durable se construit collectivement, dans le respect des institutions internationales existantes, notamment l’Organisation des Nations unies », souligne-t-il, estimant que toute tentative de contournement ou d’affaiblissement de ces cadres fragilise les fondements mêmes de la stabilité internationale.

Autre point d’alerte : l’absence de mandat international clair et de concertation inclusive. Selon Boubacar Seye, aucune consultation approfondie des États, des sociétés civiles ni des régions les plus touchées par les conflits ne semble avoir précédé cette initiative. Or, insiste-t-il, toute architecture de paix crédible doit émerger d’un processus transparent, démocratique et équitable.

S’appuyant sur les leçons de l’histoire récente, le président d’Horizon Sans Frontières met également en garde contre les accords inspirés par des agendas géopolitiques partisans. Ces derniers produisent, selon lui, des paix fragiles, temporaires et parfois génératrices de nouvelles tensions.

« Une paix qui ignore les causes profondes des conflits — injustices économiques, violations du droit international, occupations ou inégalités structurelles — n’est qu’un vernis diplomatique », avertit-il.

Boubacar Seye pointe enfin les risques liés à la souveraineté des États. La signature d’une telle charte, sans garanties claires, pourrait engager les pays signataires dans des orientations politiques futures qu’ils ne maîtrisent pas pleinement, ouvrant la voie à des mécanismes d’influence ou de pression.

Il met également en garde contre toute instrumentalisation de la paix à des fins de prestige, de communication ou de repositionnement politique. « La paix mondiale exige constance, cohérence et crédibilité morale », rappelle-t-il.

Face à ces enjeux, Boubacar Seye appelle les États responsables à refuser toute précipitation et à privilégier les cadres multilatéraux légitimes, inclusifs et éprouvés. Pour lui, la défense de la paix passe avant tout par le respect du droit international, la concertation et une approche réellement universelle.

Refuser de signer la charte du « Conseil de paix » aujourd’hui, conclut-il, « ce n’est pas tourner le dos à la paix, mais refuser une paix de façade pour mieux défendre une paix juste et durable ».