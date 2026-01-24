Arrestations de supporters sénégalais au Maroc : HSF réclame leur libération immédiate

L’arrestation de plusieurs supporters sénégalais au Maroc, à la suite de la victoire de l’équipe nationale du Sénégal, les Lions de la Teranga, suscite une vive indignation. Dans un communiqué rendu public, l’organisation Horizon Sans Frontières (HSF) condamne fermement ces interpellations et exige la libération immédiate des personnes concernées.

Selon l’organisation dirigée par Boubacar Seye, les supporters arrêtés étaient venus soutenir leur équipe de manière pacifique et ne faisaient qu’exprimer leur joie après une victoire sportive. « Rien ne saurait justifier la privation de liberté de citoyens dont le seul tort a été de célébrer un succès sportif », dénonce Horizon Sans Frontières.

Pour HSF, ces arrestations apparaissent disproportionnées et soulèvent de sérieuses interrogations quant au respect des libertés individuelles et du droit à la célébration. L’organisation estime que le football, en tant que vecteur de fraternité et de rapprochement entre les peuples africains, ne doit en aucun cas devenir un prétexte à la répression ou à des mesures sécuritaires excessives.

« Le football est un langage universel qui unit les peuples. Il ne doit jamais servir de justification à des atteintes aux droits fondamentaux », insiste Boubacar Seye, président d’Horizon Sans Frontières.

Face à cette situation, l’organisation appelle les autorités marocaines à faire preuve de retenue, de discernement et de sens des responsabilités. Elle exige non seulement la libération immédiate des supporters sénégalais arrêtés, mais également le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.

Horizon Sans Frontières souligne que la solidarité africaine et l’esprit du sport doivent primer sur toute logique sécuritaire excessive, surtout dans un contexte où le football est censé renforcer les liens entre les peuples du continent.

L’organisation rappelle avec fermeté que célébrer la victoire des Lions de la Teranga ne constitue en aucun cas une infraction. « Célébrer la victoire des Lions n’est pas un crime », martèle Boubacar Seye, appelant à un traitement juste et respectueux des supporters sénégalais.