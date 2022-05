Boubacar Camara pour un nouveau 1er Mai

Pour un nouveau Premier Mai…par Boubacar Camara

Le Premier Mai, fête du Travail, occasion pour les travailleurs de décrire le sort qu’ils subissent et de décliner leurs revendications.

Au Sénégal, le Travail et les Travailleurs sont défigurés et vivent sous la menace de la rareté de l’offre d’emplois et la précarité.

Le droit au travail et à un traitement décent, surtout pour les jeunes, ne peut s’obtenir que par la lutte. Hommage aux syndicats de travailleurs ! A l’occasion de cette journée de rappel des victoires obtenues, j’encourage la mobilisation pour la réforme du travail aussi bien dans la fonction publique que dans le secteur privé, l’augmentation du salaire minimum, l’instauration du minimum vieillesse et la protection du travailleur.

Que cette journée du 1er mai 2022 soit, dans un contexte où la préoccupation de survie quotidienne fait oublier le combat légitime pour un pouvoir d’achat en mesure de faire face à la vie chère, un nouveau point de part pour un changement de cap salvateur pour l’avenir des travailleurs.

Boubacar Camara