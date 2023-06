Bougane Gueye : « Macky Sall est un briseur d’espoir »

Aucune surprise n’a été notée suite à ce «dialogue deal», ce «dialogue du système», où des centaines de vieux politicards se sont réunis pour parler de l’avenir du Sénégal. Parler de l’avenir de notre très chère Nation revient à parler de sa jeunesse. Cette jeunesse qui a le pouvoir d’élire et la détermination de faire face à une dictature rampante comme celle du Président Macky Sall et de ses sbires. Tout ce qui se discute sans la jeunesse se fait naturellement contre elle.

Notre mouvement Gueum Sa Bopp a été clairvoyant en rejetant ce dialogue depuis le départ, parce qu’il avait pour objectif de sauver ce système agonisant qui a fini de plonger le pays dans une pauvreté extrême

Je suis désolé de vous dire que ce n’est pas Macky Sall et ses vieux complices qui vont nous sortir de ces situations difficiles que nous affrontons dans ce pays, car ils en sont les principaux coupables. Ils ont détruit ce pays, ils se sont emparés de notre foncier, du littoral, des terres agricoles. Ils se sont emparés de nos ressources naturelles, le zircon, le phosphate, l’Or, le titan, le fer, le calcaire, le pétrole et le gaz pour ne citer que cela. En gros ils ont hypothéqué ce qui est le plus précieux pour un peuple c’est à dire l’Espoir. Le président Macky Sall est un briseur d’Espoir (Macky Sall tasskatou Yakaar leu).

Le président Macky Sall et ses vieux complices ont empêché à la jeunesse d’être dans un pays où il est possible de vivre dans l’espoir de «Tekki », réussir un jour. En cette veille de Tabaski où les pères de famille sont dans le désarroi total, ils ne savent où donner de la tête, tenaillés entre la dépense quotidienne, le loyer pour beaucoup, et la quête du mouton. Je demande à tous ces Goorgoorlous du Sénégal de tenir bon, c’est la dernière Tabaski de Macky Sall comme Président du Sénégal. Au moment où les pères de familles courent après la corde du mouton, Macky Sall, est préoccupé par les conclusions d’un dialogue qui n’avait qu’un seul et unique objectif: baliser le chemin pour sa 3eme et illégale candidature avec la complicité d’une société civile politique.

Comment peut-on parler de l’avenir du Sénégal et passer sous cap les détournements de deniers publiques. Quid des milliards de la covid volés par les proches de Macky Sall ?

Le leader de Benno est dans une sale gouvernance qui impose la résistance.

Quand j’ai lu les conclusions de leur «dealogue», je suis arrivé à la conclusion qu’une centaine de jeunes de moins de 15 ans ferait des recommandations plus pertinentes.

Pourquoi le président Macky Sall sous-estime l’intelligence, l’engagement et les compétences de la jeunesse sénégalaise ?

Cette jeunesse sénégalaise a soif d’espoir. Pourquoi des nids d’espoirs comme votre serviteur moi même est asphyxié financièrement, des centaines de collaborateurs envoyés au chômage parce que tout simplement Bougane a refusé d’être du côté des voleurs de la république. Pourquoi Ousmane SONKO est humilié, dénigré, puis injustement emprisonné chez lui.

En cette veille de fête j’imagine la désolation de sa famille. Au même moment, des voleurs de la république circulent librement.

En cette veille de Tabaski, je ne cesse de m’interroger du sort des ressortissants (étudiants et travailleurs) de la région Sud du pays précisément la Casamance, devant retourner au bercail pour fêter en famille avec leurs familles respectives la tabaski. Taire l’absence ou la quasi-inexistante des dessertes maritimes Dakar-Ziguinchor et l’arrêt des rotations de Dakar Dem Dikk serait une complicité. Après avoir expérimenté l’axe Senoba – Tobor, j’imagine le calvaire de ces sénégalais, devant rejoindre leurs localités. La route Bignona à Senoba en passant par Oulampane, Mampalago, Diacounta, Boughary Bounkiling, wandifa, Touba Mouride, distante de 160 km pour 5 heures de voyage est une catastrophe. L’état de cette route est simplement chaotique et enclavé cette zone qui fait partie intégrante du Sénégal pour simplement combattre un adversaire politique n’est pas digne de notre République. Il faut savoir raison gardée !

Sommes-nous dans un État de droit quand Macky Sall laisse croupir des centaines de sénégalais dans les prisons parce qu’ils ont exprimé leur droit à la résistance ? Kaba Diakité des Parcelles, Karim Gueye, Ch Omar Diagne, Pr Bouna Koné de la commune Gassane, Falilou Keita, Oustaz Assane Seck, Bassirou Diomaye, Bara Ndiaye, Modou Ndiaye de Bambey Tv, la liste est loin d’être exhaustive. Oui Tabaski pour Tous, surtout pour ces sénégalais injustement dans les liens de la détention.

Sommes-nous en sécurité quand le pouvoir tue nos fils et accuse des forces occultes ?

C’est à croire que tout ce que Macky Sall fait c’est avec la complicité de la France. Cette France silencieuse tout d’un coup sur les affaires sénégalaises. Le Président Macron doit nous expliquer comment des armes de guerre ont été livrées à la présidence de la République. Ces armes dont parle l’avocat Branco sont certainement celles entre les mains des nervis-tueurs à bord de Pick-up, pour mater les manifestants de début Juin ayant entraîné plus d’une vingtaine de victimes.

Sommes-nous dans un pays démocratique quand le président de la République, dans son discours, nous dit qu’on doit lui demander avec véhémence de ne pas briguer une troisième candidature illégale et illégitime ? Quelle arrogance !!!

A Paris devant du bétail politique, Macky nous sert : il se maintiendra au pouvoir, hier devant des papis convoqués à la veille de la tabaski, il s’est trahi en affirmant qu’il expliquera et assumera sa décision. C’est clair pour qui sait lire entre les lignes.

Monsieur Macky Sall, présentement vous ne pouvez pas voir la vérité en face ni l’entendre, car vous êtes dans un régime finissant, la seule phrase que je laisserai dans vos oreilles si vous avez la chance de l’entendre et de le comprendre, c’est : « ne faite pas l’erreur de chercher une troisième candidature, les sénégalais seront prêts à tout pour vous affronter, vous, vos nervis-tueurs, vos fédayin sur écran »

Bougane Gueye Dany

Président du mouvement Guëm Sa Bop