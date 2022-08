Boycott élections HCCT : Zahra Iyane Thiam répond àl’opposition

Le ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire a dénoncé, jeudi, le populisme de l’intercoaliton Yewwi-Wallu qui a décidé de ne pas participer à l’élection prochaine des hauts conseillers des collectivités territoriales (HCCT). Selon Zahra Iyane Thiam, l’Institution est utile, contrairement à ce qu’arguent Déthié Fall et Cie.

« Qu’ils nous dise pourquoi ils ont décidé de boycotter le Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Ce n’est pas à cause de leurs allégations selon lesquelles l’Institution est budgétivore ou inutile. Qu’ils dévoilent les raisons » , a d’emblée déclaré le ministre dans Rfm Matin. Selon Zahra Iyane Thiam, les responsables de l’intercoalition ne peuvent rien leur (Ndlr : pouvoir) dire de concret sur le Hcct dont l’utilité n’est plus à démontrer . « Je suis ministre et à chaque fois je reçois des rapports qui proviennent du Hcct ou du Cese. Des rapports qui indiquent les doléances des populations en termes de politiques publiques. Il peut s’agir de paysans, de pêcheurs, d’éleveurs etc […]« , a-t-elle notamment détaillé.

Le ministre, repris par Senego, estime que Déthié Fall et Cie versent dans le populisme parce qu’ils ont voté le Hcct. « Ils disent qu’ils vont boycotter les élections du Hcct, pourtant, l’institution a été votée à l’unanimité. Nous avons vu des gens qui ont beaucoup pleuré lorsqu’ils ont gagné le suffrage de Dakar pendant les élections du Hcct. Donc, s’ils disent ne pas en vouloir, c’est du populisme. Cela doit cesser » , a-t-elle pesté.