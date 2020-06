Bradage Foncier : Mame Boye Diao brise le Silence !

Sur sa page Facebook, Mame Boye Diao accusé d’avoir offert 5000 m2 à un ministre dans la zone des Filao de Guédiawaye, crie à la calomnie et donne rendez-vous très prochainement. Voici l’intégralité de son post fait sur le réseau social :

«Depuis un certain temps, des attaques aussi insensées que grotesques sont faites sur ma personne sans que je n’y réponde. Je me suis inscrit dans une démarche sacerdotale de faire mon travail, de défendre les missions de service public qui me sont assignées et de participer au débat sur les questions nationales. Ceux qui connaissent le fonctionnement de la Fonction publique savent que le travail d’un fonctionnaire obéit à l’obligation de réserve. Le mien est beaucoup plus accentué, car touchant le patrimoine des citoyens. Mon travail ne me permet pas de répondre à des accusations sordides du genre j’ai proféré des insultes à l’endroit de quelqu’un. De même, la stratégie de la saturation médiatique est un procédé connu de tous les spécialistes en communication, pour qu’une cible tombe en faisant un sujet média tous les jours. Je n’y répondrais pas non plus, car Allah est le seul juge. A ceux-là qui ont été payés pour me « salir », je réponds par le mépris et leur rappelle la pertinence de la sourate 104 AL-HUMAZA. Aux Sénégalais à qui je dois rendre compte et au président de la République qui m’a fait confiance en me nommant à ce poste, je donne rendez-vous en milieu de semaine prochaine. Je reviendrai sur les actualités concernant la gouvernance foncière. D’ici là, mes chers calomniateurs, parlez, parlez et bien évidemment le mensonge aura beau avoir des pieds pour courir, il n’aura jamais de fesses pour s’asseoir.

N’oubliez pas les gestes barrières, la pandémie de coronavirus est toujours là. »