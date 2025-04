Ça chauffe au Pastef…Passe d’arme entre un ministre et un député

Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) va-t-il résister à l’épreuve du pouvoir ? Ce parti, jadis soudé, fait face à certaines querelles internes. Un ministre de la République et un député sont en train de solder leurs comptes sur la place publique. Une grosse erreur de communication qui risque de causer beaucoup de problèmes au président de la République, Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko.

«Pour la consolidation de la démocratie et du renforcement de l’unité nationale en vue d’un Sénégal meilleur», le Bureau Politique du Sénégal En Tête (S.E.T), mouvement de Moustapha Guirassy, avait décidé de soutenir la candidature de Ousmane Sonko. Depuis lors, l’actuel ministre de l’Education nationale chemine avec le parti au pouvoir. Un compagnonnage qui ne souffrait d’aucune ambiguïté jusqu’à ce qu’un député jette du sable dans le couscous de M. Guirassy.

Dans une question écrite adressée au gouvernement, le député Guy Marius Sagna interpellait le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, sur des présumés dépenses qu’il jugeait suspectes ou injustifiées au sein de son département ministériel. Il l’avait interpellé sur l’état du mobilier trouvé par le ministre à son arrivée. Et aussi sur l’achat supposé d’un nouveau salon de bureau à deux millions de FCFA, tout en demandant les justifications de cette dépense. « Monsieur le ministre avez-vous acheté un nouveau salon pour bureau à deux millions de FCFA ? Si oui, qu’est-ce qui justifiait l’achat d’un salon neuf à deux millions de FCFA ? », s’est interrogé le parlementaire.

Suffisant pour que Moustapha Mamba Guirassy prennent la parole pour se justifier. «Tout parlementaire rompu aux réalités de l’administration sait pertinemment que ces dépenses relèvent du fonctionnement normal d’un cabinet ministériel», a-t-il répondu sur sa page Facebook. «Le plus surprenant dans cette interpellation, c’est le montant dérisoire concerné, qui contraste fortement avec l’indignation affichée. En réalité, nous sommes loin des grandes lignes de crédits ou de marchés publics qui pourraient nourrir un réel débat», a poursuivi le MEN. Une réponse qui a poussé Guy Marius Sagna à revenir à la charge.

«Monsieur le ministre, au nom de « la gestion rigoureuse et utile de chaque franc CFA » que vous revendiquez, aviez vous besoin de changer du neuf par du neuf ? Ces dépenses étaient elles nécessaires ? Du matériel de petit déjeuner à 650 000 F CFA, est ce une gestion utile de chaque franc ?», a déclaré Guy Marius Sagna depuis l’Inde. «Vous parlez de « montant dérisoire » et de « détails ». Les sénégalais qui m’ont élu et élu le Président de la République qui vous a nommé sauront apprécier», chargé l’activiste devenu parlementaire depuis que le Pastef est au pouvoir.

Un malheur ne venant jamais seul, Waly Diouf Bodian, directeur général du port, s’est invité dans le débat à travers un texte qui interpelle les deux responsables du régime de Pastef. «GUY-RASSY, titre d’un mauvais feuilleton politique », a-t-il posté. Tout le contraire de Queen Biz, récemment nommée PCA du Grand Théâtre. L’artiste sympathisant de Pastef a déjà choisi son camp dans cette bataille de «patriotes». Elle a usé de ses réseaux sociaux pour exprimer son soutien inconditionnel à Guirassy.

Elle le décrit comme une personnalité rigoureuse et intègre, qualité qu’elle reconnaît chez lui depuis leur enfance commune. Elle dénonce les accusations infondées et rappelle l’importance de l’unité et de la vérification rigoureuse des faits, en s’inspirant notamment de principes religieux pour renforcer son argumentaire. «Pour avoir connu, depuis mon enfance, monsieur Moustapha Mamba Guirassy ,ministre de l’Éducation nationale, je voudrais, dans le cadre d’une récente accusation faite à son endroit, témoigner de sa probité morale, de sa rigueur, de sa rectitude et de son intégrité. Tout en invitant chacun d’entre nous à se concentrer sur ce qui nous unit et à faire preuve de rigueur sans délation», a-t-elle expliqué.

Ça chauffe ainsi dans le Pastef. Cette querelle de borne fontaine entre Guirassy et Guy Marius Sagna ne profite pas aux nouvelles autorités. Elles ont besoin de stabilité. Et non du contraire d’où l’appel de certains patriotes.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn