Ça sent mauvais ! Bernard Tapie va mal, très mal

Bernard Tapie livre le combat de sa vie. Il y a plus d’un an, l’homme d’affaires de 76 ans a révélé être atteint d’un double cancer de l’estomac et de l’œsophage. Une lutte de chaque instant, qu’il mène aux côtés de sa femme et de ses enfants. « Les gens ont compris ces derniers mois en entendant ma voix que le cancer est reparti, avec des métastases pas très bien placées, a-t-il révélé dans les colonnes de La Provence. Ça arrive, ce n’est pas une bonne nouvelle, alors que les scanners intermédiaires disaient que je n’avais plus rien. » Affaibli mais toujours aussi combatif,le papa de Sophie, Nathalie, Stéphane et Lawrence n’a pas dit son dernier mot. C’est ce que confirme Basil Boli, ancienne vedette de l’Olympique de Marseille, qui a fait part d’une anecdote très révélatriceconcernant le mari de Dominique.

Des nouvelles peu rassurantes

Dans un documentaire de L’Équipe diffusé ce lundi 28 octobre, l’ancien footballeur de 52 ans s’est souvenu d’une phrase de Bernard Tapie qui l’a particulièrement marqué. Un soir, alors qu’il était parti boire un verre avec Eric Di Meco, autre grande star de l’OM, Basile Boli avait eu un échange téléphonique avec l’homme d’affaires qui l’avait laissé pantois. « Il est minuit et demi. On prend une photo et on lui envoie (…) Deux minutes après, il nous a envoyé un message en disant qu’il est en train de se battre avec cette maladie et qu’il espère que ce sera pas Bari et que ce sera Munich. », s’est-il souvenu dans un extrait dévoilé en exclusivité par Télé-Loisirs. En 1991, les hommes de Bernard Tapie avaient en effet perdu la finale de la Coupe d’Europe face au club italien, avant de la remporter deux ans plus tard contre joueurs du Bayern de Munich.

« On a arrêté de picoler d’un coup. Si c’est un autre mec, il se flingue. Il a une p****n de force ! », estime Basile Boli. Il faut dire que si cet élan de combativité a particulièrement impressionné le footballeur, c’est parce qu’il est plutôt inquiet concernant l’état de santé de Bernard Tapie. Lui, qui lui a récemment rendu visite, se souvient d’un homme très affaibli. « Quand j’ai été le voir à l’hôpital, ça m’a fait quelque chose. On a l’impression que c’est un dinosaure qui s’écroule, mais avec un oeil qui dit : ‘t’inquiète pas, je vais me battre contre cette maladie » », révèle avec émotion le prodige du ballon rond. Une chose est sûre : Bernard n’est pas près de se laisser envoyer au Tapie !