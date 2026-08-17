« Caisses noires » : Ousmane Sonko précise ses propos et défend un contrôle strict

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko, est revenu dimanche sur ses propos controversés concernant les fonds politiques, communément appelés « caisses noires ». Lors d’un entretien avec une partie de la presse, l’ancien Premier ministre affirme que ses déclarations avaient été « tronquées » et précise sa position sur la nécessité de maintenir certains fonds confidentiels tout en les soumettant à un contrôle rigoureux.

Ousmane Sonko affirme que ses propos précédemment rapportés ne reflétaient pas l’intégralité de sa pensée. « Mes propos ont malheureusement été tronqués. J’avais dit que si c’est pour confier ça à une personne sans aucun contrôle et qu’elle peut même le brûler, c’est haram », a-t-il expliqué.

Le leader de Pastef reconnaît toutefois que certains secteurs de l’État nécessitent des dépenses effectuées dans l’urgence et la discrétion. Il cite notamment les domaines du renseignement et de l’espionnage, pour lesquels la confidentialité peut, selon lui, être indispensable à l’efficacité des opérations. « Il faut reconnaître que dans chaque pays, il y a des secteurs très sensibles, comme le renseignement et l’espionnage, qu’on doit gérer dans l’urgence et dans la discrétion », a-t-il déclaré.

Pour autant, cette exigence de confidentialité ne devrait pas, selon Ousmane Sonko, signifier une absence de contrôle. Il estime que les fonds politiques doivent être encadrés par des mécanismes permettant d’assurer leur traçabilité et leur bonne utilisation, même lorsque certaines informations ne peuvent être rendues publiques.

L’ancien Premier ministre rappelle que cette position figure, selon lui, dans le programme « Jotna » de Pastef datant de 2019, avant d’être reprise dans le programme porté par le président Bassirou Diomaye Faye en 2024. « Je l’avais clairement mentionné dans mon programme Jotna de 2019, repris dans celui du président Diomaye en 2024. En quelque sorte, c’est la vision de Pastef », a-t-il ajouté.