Grand-Yoff : Trois individus interpellés après une série de vols et d’agressions à moto

Le Commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff a interpellé, le 14 août 2026, trois individus, dont une femme, soupçonnés d’être impliqués dans une série de faits présumés d’association de malfaiteurs, de vols en réunion avec violence, de complicité et de recel. Deux motocyclettes et plusieurs téléphones portables ont été saisis dans le cadre de l’enquête.

Une opération menée par les éléments du Commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff a conduit à l’interpellation de trois personnes soupçonnées d’appartenir à un groupe opérant à bord de motos.

Les policiers avaient été alertés par un renseignement faisant état d’activités suspectes menées par plusieurs individus circulant à moto. Une équipe s’est alors rendue sur les lieux pour procéder aux vérifications nécessaires.

À proximité d’une maison abandonnée, les enquêteurs ont découvert trois motocyclettes, dont une Beverly et deux Honda SH. Trois individus, parmi lesquels une femme, se trouvaient également dans les environs. À la vue des policiers, ils auraient tenté de prendre la fuite avant d’être rattrapés et interpellés.

Lors de la palpation de sécurité, trois téléphones portables ont été retrouvés sur la femme. Les appareils ont été saisis et placés sous scellés dans le cadre de la procédure. Les motocyclettes découvertes sur place ont également été consignées, le temps d’identifier leurs propriétaires et de déterminer leur provenance.

C’est au cours du transfert des suspects vers le commissariat qu’un agent de sécurité s’est présenté aux enquêteurs. Il a déclaré avoir été agressé quelques instants auparavant par deux individus circulant à moto.

Présenté aux téléphones saisis, l’agent a formellement reconnu son iPhone 11 Pro parmi les appareils récupérés. Il aurait également désigné les deux hommes interpellés comme étant les auteurs présumés de son agression.

Les investigations ont ensuite permis de faire émerger une autre piste. Un homme s’est présenté au commissariat pour signaler le vol de sa motocyclette Beverly, commis dans la nuit du 12 au 13 août 2026 à son domicile, à Castor.

Le plaignant a reconnu son deux-roues parmi les motocyclettes retrouvées dans le quartier de Léona, apportant ainsi un nouvel élément aux enquêteurs sur l’origine des engins saisis.

De son côté, la femme interpellée a déclaré avoir rencontré les deux autres suspects dans le quartier Léona. Elle affirme que ceux-ci lui auraient confié les téléphones retrouvés en sa possession.

Les trois suspects ont été placés en garde à vue pour les faits visés. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin d’établir les responsabilités de chacun, d’identifier les éventuelles autres victimes et de déterminer si les mis en cause pourraient être impliqués dans d’autres agressions ou vols commis à l’aide de motocyclettes.