Concours général 2026 : Le CEMGA félicite Ameth Babou, meilleur élève de l’édition

Sacré meilleur élève du Concours général 2026, Ameth Babou a été reçu en audience par le Chef d’état-major général des Armées (CEMGA), le vice-amiral d’escadre Oumar Wade. Le pensionnaire du Prytanée militaire Charles N’Tchoréré de Saint-Louis s’est particulièrement illustré en décrochant quatre premiers prix, confirmant l’excellence de son parcours académique.

L’excellence scolaire d’Ameth Babou a été saluée au plus haut niveau de la hiérarchie militaire. L’élève de Terminale S1 du Prytanée militaire Charles N’Tchoréré de Saint-Louis a été reçu en audience par le Chef d’état-major général des Armées, le vice-amiral d’escadre Oumar Wade.

Selon la Direction de l’Information et des Relations publiques des Armées (DIRPA), cette rencontre a permis au CEMGA de renouveler les félicitations de l’institution militaire au jeune « enfant de troupe » pour ses performances exceptionnelles.

Ameth Babou s’est imposé comme la figure de proue de l’édition 2026 du Concours général. Le pensionnaire du Prytanée militaire a décroché pas moins de quatre premiers prix dans des disciplines aussi variées que le Français, la Citoyenneté et les Droits de l’Homme, la Dissertation philosophique et la Physique.

Ces distinctions consacrent un parcours scolaire remarquable et illustrent également le niveau d’excellence atteint par les élèves du Prytanée militaire Charles N’Tchoréré.

La performance du jeune lauréat ne se limite toutefois pas au Concours général. Ses résultats au baccalauréat ainsi que sa participation aux Olympiades de mathématiques, où il s’est également distingué, ont contribué à renforcer l’admiration de l’institution militaire pour son parcours.

À travers cette audience, les Armées ont souhaité mettre en lumière le mérite d’un jeune élève dont les résultats témoignent à la fois du travail personnel, de la rigueur et de la qualité de la formation dispensée au Prytanée militaire.

La rencontre avec le CEMGA apparaît ainsi comme un moment de reconnaissance pour Ameth Babou, mais également comme un signal fort en faveur de la promotion de l’excellence académique au sein des établissements militaires.

Le parcours du jeune lauréat vient, en définitive, conforter la vocation du Prytanée militaire Charles N’Tchoréré à former des élèves capables de se distinguer aussi bien par leurs performances scolaires que par leur discipline et leur engagement.