Fonds spéciaux : Sonko répond à Abdourahmane Diouf et conteste toute demande de rallonge personnelle

L’ancien Premier ministre Ousmane Sonko a apporté des précisions sur la gestion des fonds spéciaux durant son passage à la Primature, en réponse aux déclarations du ministre Abdourahmane Diouf. Il affirme n’avoir jamais personnellement bénéficié de ces fonds et explique que les crédits supplémentaires évoqués correspondaient, selon lui, à des dépenses spécifiques de l’État et non à une rallonge destinée à son usage personnel.

Ousmane Sonko a répondu aux accusations formulées par le ministre Abdourahmane Diouf au sujet de la gestion des fonds spéciaux de la Primature. Face à la presse, l’ancien Premier ministre a présenté son intervention comme un « exercice de vérité », rejetant notamment l’idée selon laquelle il aurait sollicité une rallonge pour ses besoins personnels.

« Je n’ai jamais touché un franc de ces fonds. J’ai demandé à mon DAGE de ne jamais me donner le moindre franc sur les fonds, mais aussi de ne jamais remettre de l’argent en cash aux demandeurs », a-t-il déclaré. Selon Ousmane Sonko, les interventions sociales devaient être effectuées directement auprès des prestataires ou des structures concernées.

« Pour une ordonnance, il devait aller acheter à la pharmacie. Pour une facture d’hôpital, payer directement à la structure », explique-t-il, évoquant également d’autres demandes à caractère social. L’ancien Premier ministre s’est ensuite expliqué sur les crédits supplémentaires qui auraient été sollicités et sur les dépenses devant, selon lui, faire l’objet d’une inscription dans une prochaine loi de finances rectificative.

Parmi les montants évoqués figure une enveloppe de 940,560 millions de FCFA destinée à l’acquisition de véhicules auprès de l’Office national de recouvrement. Ousmane Sonko affirme que l’objectif était d’obtenir ces véhicules à moitié prix et précise que l’opération concernait 27 véhicules. Selon lui, les fonds devaient revenir à l’État et les véhicules n’auraient été livrés qu’après son départ de la Primature.

Il évoque également une enveloppe de 87 millions de FCFA destinée à couvrir les dépenses liées à l’évaluation et à l’audit technique de la gestion des inondations. À cela s’ajouteraient 100 millions de FCFA consacrés à la commémoration des tirailleurs de Thiaroye, ainsi que 44 millions de FCFA pour les travaux de remise aux normes du Building administratif.

D’autres dépenses auraient également concerné le dédouanement et la récupération de certains matériels, selon les explications fournies par l’ancien Premier ministre. À travers cette mise au point, Ousmane Sonko cherche à établir une distinction entre les fonds destinés aux interventions sociales et les crédits nécessaires au fonctionnement de la Primature ou à la réalisation d’opérations spécifiques de l’État.