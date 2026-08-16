Grand-Yoff : Un homme interpellé pour viol et grossesse sur une mineure de 16 ans

Le Commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff a interpellé un individu soupçonné de détournement de mineure, suivi de viol et de grossesse sur une adolescente âgée de 16 ans. Les investigations se poursuivent afin de faire toute la lumière sur les circonstances des faits et les responsabilités en cause.

L’affaire a été portée à la connaissance des enquêteurs à la suite d’une plainte déposée par la mère de la jeune fille. Cette dernière aurait découvert la grossesse de son enfant après avoir constaté des changements physiques chez elle. Interrogée sur l’identité du présumé père, l’adolescente aurait désigné un ancien voisin, dont le domicile jouxtait celui de la famille avant son déménagement.

Entendue par les policiers, la jeune fille a livré un récit mettant directement en cause cet homme. Elle affirme qu’un jour, alors que sa mère était absente du domicile, le suspect aurait demandé à l’une de ses petites sœurs de venir la chercher pour la faire venir chez lui.

Selon ses déclarations, une fois dans la chambre du voisin, celui-ci l’aurait contrainte à subir un rapport sexuel malgré son opposition et ses appels au secours. La victime affirme qu’il s’agissait de sa première relation sexuelle.

À la suite de la plainte, une réquisition médicale a été délivrée par les enquêteurs. Les examens réalisés par un gynécologue de l’hôpital Idrissa Pouye ont confirmé une grossesse évolutive estimée à 24 semaines et 4 jours.

Confronté aux accusations, le suspect a livré une version différente des faits. Il reconnaît avoir entretenu des relations sexuelles avec la jeune fille, mais affirme qu’elles étaient consenties et auraient débuté environ un an auparavant.

Il soutient également avoir eu connaissance de l’âge de la jeune fille, tout en affirmant que ses intentions étaient liées à un projet de mariage. Selon lui, l’adolescente prenait régulièrement contact avec lui depuis le téléphone de sa mère afin d’organiser leurs rendez-vous.

Les enquêteurs ont par ailleurs relevé des échanges sur WhatsApp entre le suspect et la mineure. Certains messages auraient notamment porté sur l’ouverture imminente d’une procédure pour viol et auraient incité le mis en cause à prendre des dispositions pour éviter son arrestation.

Les policiers ont également découvert dans le téléphone du suspect des photographies et des vidéos le montrant en compagnie de la jeune fille. Ces éléments font partie des pièces examinées dans le cadre de l’enquête.

Une nouvelle audition de la victime a ensuite été organisée. Elle a maintenu l’ensemble de ses accusations, y compris lors de la confrontation avec le suspect.

Placé en garde à vue pour les faits visés, l’individu reste à la disposition des enquêteurs. L’enquête se poursuit pour déterminer avec précision les circonstances des faits et les suites judiciaires qui pourraient leur être réservées.