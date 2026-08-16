Hausse du prix des hydrocarbures : Babacar Ba dénonce l’opacité dans la gestion des ressources pétrolières et gazières

Le président du Forum du Justiciable, Babacar Ba, alerte sur le lien entre la hausse des prix des hydrocarbures et la transparence dans la gestion des ressources naturelles du Sénégal. Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, il estime que les revenus issus du secteur extractif doivent davantage bénéficier aux populations et appelle à une meilleure traçabilité des recettes publiques.

La hausse des prix des hydrocarbures au Sénégal continue d’alimenter les interrogations sur la gestion des ressources naturelles. Pour Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, cette situation ne peut être dissociée des questions de transparence et de gouvernance des revenus issus du secteur extractif.

Dans une déclaration rendue publique sur ses réseaux sociaux, le responsable de l’organisation citoyenne établit un lien entre l’évolution des prix des produits pétroliers et ce qu’il considère comme des insuffisances dans la traçabilité des recettes tirées des ressources naturelles.

« L’augmentation des produits dérivés du pétrole, notamment le carburant, apparaît comme la conséquence directe de cette opacité dans la gestion des revenus pétroliers », affirme Babacar Ba. Il s’appuie notamment sur les chiffres qu’il avance concernant les revenus générés par le secteur extractif.

Selon lui, « en 2024, le secteur extractif sénégalais a généré 455,99 milliards FCFA, mais la part en numéraire revenant à l’État n’a pas été retracée dans les déclarations officielles ». Une affirmation qui traduit, à ses yeux, la nécessité de renforcer les mécanismes de transparence et de contrôle autour des revenus issus des ressources naturelles.

Au-delà de la question des chiffres, le président du Forum du Justiciable s’inquiète surtout des conséquences de cette situation sur les conditions de vie des Sénégalais. Pour lui, les ressources pétrolières, gazières et minières doivent contribuer de manière tangible à l’amélioration du quotidien des populations.

« Tant que les ressources naturelles et publiques, censées améliorer la vie des Sénégalais, demeureront minées par l’opacité et la corruption, elles tarderont à produire des retombées concrètes pour la majorité de la population », déplore-t-il.

À travers cette prise de position, Babacar Ba remet ainsi au centre du débat la question de la gouvernance des ressources naturelles, alors que le Sénégal est entré dans une nouvelle phase de son histoire énergétique avec l’exploitation de ses hydrocarbures.

Pour le président du Forum du Justiciable, l’enjeu ne réside donc pas uniquement dans la production de pétrole et de gaz, mais dans la capacité des pouvoirs publics à garantir une gestion transparente, traçable et orientée vers l’intérêt général. La richesse issue du sous-sol, estime-t-il en substance, ne saurait avoir de véritable impact social si les mécanismes de gestion et de contrôle demeurent insuffisamment lisibles pour les citoyens.