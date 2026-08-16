Hausse du prix du carburant : La RV dénonce un « pilotage à vue »

La République des valeurs (RV) de Thierno Alassane Sall dit ne pas être surprise par la hausse des prix du carburant. Mais le parti d’opposition estime que le gouvernement aurait dû mieux anticiper les conséquences de cette évolution sur les ménages et l’économie nationale. Son porte-parole, Dr Samba Faye, appelle notamment l’État à réduire son train de vie et à réorienter les fonds spéciaux vers le soutien aux populations.

La hausse des prix du carburant ne surprend pas la République des valeurs. Pour le parti dirigé par Thierno Alassane Sall, cette évolution avait été annoncée à plusieurs reprises par les autorités et aurait donc dû donner lieu à une meilleure préparation de l’économie nationale.

Invité sur les ondes de la RFM, le porte-parole de la formation politique, Dr Samba Faye, rappelle que l’ancien Premier ministre ainsi que plusieurs membres du gouvernement avaient déjà évoqué la perspective d’une augmentation des prix des hydrocarbures.

« La hausse des prix n’a rien d’étonnant puisque l’ancien Premier ministre l’avait déjà annoncée, de même que d’autres membres du gouvernement », affirme-t-il.

Pour la République des valeurs, la question n’est donc pas tant celle de la surprise que celle de l’anticipation. Le parti estime que les autorités auraient dû mettre à profit les alertes déjà formulées pour renforcer les capacités de résilience de l’économie et protéger davantage les ménages contre les effets de la hausse du coût de la vie.

Dr Samba Faye déplore notamment ce qu’il considère comme un décalage entre les difficultés économiques auxquelles les Sénégalais sont confrontés et les priorités affichées par le pouvoir. À ses yeux, le gouvernement serait davantage préoccupé par les échéances politiques à venir, notamment la présidentielle de 2029.

Le porte-parole de la République des valeurs évoque à ce propos les opérations de massification politique qui seraient menées aussi bien au sein de l’Exécutif qu’à l’Assemblée nationale. Une situation qu’il juge préoccupante au regard des difficultés économiques auxquelles font face les populations.

Pour autant, Dr Samba Faye refuse de réduire les difficultés actuelles aux seules tensions géopolitiques ou à la situation au Moyen-Orient. Il estime que les autorités disposaient d’éléments suffisants pour anticiper les conséquences de la conjoncture internationale. « Puisqu’on le savait, il fallait dynamiser l’économie », soutient-il.

Le responsable de la République des valeurs cite notamment les difficultés rencontrées récemment par certains producteurs locaux pour écouler leurs récoltes. À ses yeux, ces situations illustrent les faiblesses persistantes de l’économie nationale et l’insuffisance des mesures d’anticipation. « Ce qu’on est en train de voir, franchement, c’est du pilotage à vue », déplore-t-il.

Face à cette situation, le parti de Thierno Alassane Sall appelle l’État à prendre des mesures d’urgence pour amortir le choc subi par les ménages. Dr Samba Faye plaide notamment pour une réduction du train de vie de l’État, estimant que l’effort demandé aux citoyens doit également être assumé par les pouvoirs publics.

« Ce qu’on attend de ce gouvernement-là, justement maintenant, c’est de dire que oui, la situation est difficile, on va vers des lendemains compliqués, alors il faudrait que nous, gouvernement, on serre la ceinture », déclare-t-il.

La République des valeurs propose également une réorientation des fonds spéciaux afin de répondre aux urgences économiques et sociales. Pour Dr Samba Faye, ces ressources pourraient notamment être mobilisées pour soutenir directement les consommateurs confrontés à la progression des prix.

Le porte-parole invite ainsi le président de la République à transformer les fonds spéciaux en véritables « fonds d’urgence », destinés à accompagner les populations dans cette période de tension sur le pouvoir d’achat.